Hậu trường Liên Bỉnh Phát đóng phim cùng mỹ nhân 'Như Ý truyện'

Diễn viên Liên Bỉnh Phát nói Trương Quân Ninh - mỹ nhân "Như Ý truyện" - thường tặng quà, trò chuyện, cổ vũ khi anh sang Đài Loan đóng phim.

Đầu tháng 8, Liên Bỉnh Phát từ Đài Loan về nước sau bốn tháng bấm máy dự án Hóa ngoại chi y. Anh đóng vai chính - bác sĩ người Việt sống tại Đài Loan, có trái tim nhân hậu, luôn hết mình với bệnh nhân. Diễn viên làm việc bên dàn sao nước ngoài gồm Trương Quân Ninh, Dương Nhất Triển, Hứa An Thực, Hạ Đằng Hoành.

Liên Bỉnh Phát kể hậu trường đóng phim với Trương Quân Ninh Liên Bỉnh Phát nói về hậu trường hợp tác Trương Quân Ninh trong phim quốc tế.

Liên Bỉnh Phát nói về áp lực khi đóng phim Đài Loan Liên Bỉnh Phát nói về áp lực đóng phim ở Đài Loan.

Trong phim, anh đóng nhiều phân cảnh nhất với diễn viên Trương Quân Ninh, 41 tuổi. Liên Bỉnh Phát nói khi biết sẽ hợp tác sao Hoa ngữ, anh hồi hộp xen lẫn hào hứng. Theo diễn viên, khi vượt qua áp lực ban đầu anh và bạn diễn dần có sự ăn ý. Liên Bỉnh Phát dành nhiều lời khen cho đàn chị bởi sự tâm lý, luôn nâng đỡ bạn diễn, thường được nhận nhiều món quà đáng yêu.

Liên Bỉnh Phát cho biết nhận vai thông qua casting online, từng vượt qua nhiều ứng viên trong nước và quốc tế. Anh tiết lộ bỏ một dự án của Hollywood quay cùng thời điểm. Lý do diễn viên nhận lời dự án của Đài Loan vì thấy kịch bản phù hợp, muốn chinh phục khán giả khu vực trước khi có cơ hội chinh phục thị trường lớn hơn.

Diễn viên nhìn nhận có nhiều áp lực, lớn nhất là việc bất đồng ngôn ngữ. Trước khi bấm máy, Liên Bỉnh Phát tự học tiếng bản địa để có thể giao tiếp cơ bản, hiểu ý đạo diễn, diễn viên. Sau bốn tháng ở Đài Loan, anh học được nhiều kinh nghiệm, tự tin hơn với diễn xuất.

Hóa ngoại chi y quay gần 90% bối cảnh chính. Liên Bỉnh Phát có thời gian nghỉ ngơi, sau đó sẽ quay lại Đài Loan để hoàn thành tác phẩm. Phim do Netflix khởi động năm 2020 nhưng đến tháng 4 năm nay mới bấm máy. Sau họp báo giới thiệu dự án hồi tháng 6, nhà sản xuất chưa công bố thời gian phát hành.

Liên Bỉnh Phát, 33 tuổi, quê Kiên Giang, được khán giả biết đến qua phim Song Lang,Ngôi nhà bươm bướm, Quý cô thừa kế. Anh từng nhận giải diễn viên triển vọng tại giải Tokyo Gemstone Award. Tháng 12/2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award.

Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia Running Man Việt Nam hai mùa liên tiếp 2020, 2021, Liên Bỉnh Phát được nhiều khán giả biết đến.

Trương Quân Ninh, 41 tuổi, là người gốc Đài Loan, nổi tiếng qua các vai diễn Từ Hiền Phi trong Võ Tắc Thiên, Du Phi trong Như Ý Truyện. Cô còn tích cực tham gia các chương trình truyền hình tạp kỹ Trung Quốc, là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn. Cô từng nhiều lần tới Việt Nam công tác, du lịch, được fan chào đón.

Tân Cao - Công Khang