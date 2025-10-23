Liên Bỉnh Phát đóng phim về nạn lừa đảo trực tuyến

Liên Bỉnh Phát - sao Việt đầu tiên đoạt giải Kim Chung - đóng chính phim "Bẫy tiền", vai người vướng lừa đảo trực tuyến.

Teaser trailer "Bẫy tiền" Trailer "Bẫy tiền" - dự kiến ra rạp ngày 21/11. Video: Đoàn phim cung cấp

Trailer công bố hôm 22/10 tiết lộ tạo hình nhân vật do diễn viên 35 tuổi đảm nhận. Anh đóng Thức - chàng trai có chuyện tình lãng mạn với bạn gái tên Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm vướng số nợ một tỷ đồng.

Trước áp lực cần số tiền lớn, Thức bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ tin nhắn điện thoại với phần thưởng hấp dẫn. Tuy nhiên, đây thực chất là chiếc bẫy từ một người bí ẩn, đẩy nhân vật vào vòng xoáy tuyệt vọng. Anh đối diện nguy cơ trở thành sát nhân trước sức ép của kẻ chủ mưu.

Liên Bỉnh Phát nói hào hứng khi nhận kịch bản do phim thuộc dòng tâm lý, giật gân - thể loại anh yêu thích. Anh được thử thách về kỹ năng diễn ở những cảnh tâm lý cao trào, xoáy vào góc khuất bên trong mỗi người. Đạo diễn Oscar Dương cho biết tác phẩm không chỉ lấy đề tài từ những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao mà còn xoay quanh giá trị gia đình, tình yêu trước sức cám dỗ của đồng tiền.

Liên Bỉnh Phát trong vai thanh niên bị mắc bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Liên Bỉnh Phát vào nghề từ năm 2018, được biết đến qua phim Song Lang, Ngôi nhà bươm bướm, từng nhận giải diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, Nhật Bản. Tháng 12/2019, anh được vinh danh "Ngôi sao châu Á mới" tại Asian Stars Up Next Award. Năm 2021, anh đóng phim Come and go do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản. Nhờ tham gia chương trình Running Man Việt Nam và Anh trai vượt ngàn chông gai, Liên Bỉnh Phát có thêm fan.

Gần đây, anh tham gia phim Quán Kỳ Nam - lấy bối cảnh TP HCM thập niên 1980, do Leon Lê đạo diễn, đóng cùng Đỗ Thị Hải Yến. Hôm 18/10, anh giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc ở lễ trao giải Kim Chung, Đài Loan (Trung Quốc) nhờ vai bác sĩ trong series phim The Outlaw Doctor (Hóa ngoại chi y).

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh dự Kim Chung Liên Bỉnh Phát sánh đôi minh tinh Trương Quân Ninh trên thảm đỏ Kim Chung tối 18/10. Khi anh xuất hiện, ban tổ chức giới thiệu vai diễn giúp anh được đề cử giải "Nam chính xuất sắc". Video: Weibo

Mai Nhật