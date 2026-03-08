Lịch thi đánh giá của Bộ Công an dự kiến vào ngày 20-21/6

Kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào 8 trường công an dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/6, trước đó thí sinh phải đăng ký sơ tuyển ở địa phương.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết thông tin trên tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp, sáng 8/3 tại Hà Nội.

Chỉ tiêu 8 trường công an năm 2026

Lịch xét tuyển sinh các trường công an năm 2026 dự kiến:

Nội dung Thời gian dự kiến Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại công an cấp xã. 15/3-15/4 Thí sinh cùng đơn vị sơ tuyển hoàn thiện hồ sơ (tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, học lực, hạnh kiểm...), nhận kết luận đạt hay không đạt điều kiện sơ tuyển. Sau 15/4 Công an địa phương hoàn thiện công tác sơ tuyển, nộp hồ sơ của thí sinh về các trường công an. Trước 20/5 Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an 20-21/6

(sau kỳ thi tốt nghiệp THPT một tuần)

Ông Đạt thông tin thêm phương thức tuyển sinh của các trường công an tương tự năm ngoái, gồm: tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế; xét điểm thi đánh giá của Bộ Công an kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; xét điểm đánh giá với điểm thi tốt nghiệp THPT.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an giữ nguyên cấu trúc như năm trước, thời gian làm bài là 180 phút, gồm 4 mã đề và thí sinh sẽ chọn một trong 4 mã:

Mã bài thi Phần Tự luận

bắt buộc Phần Trắc nghiệm Trắc nghiệm

bắt buộc Trắc nghiệm

tự chọn CA1 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lý CA2 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Hóa học CA3 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Sinh học CA4 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Địa lý

Với phương thức xét điểm đánh giá với điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn năm ngoái từ 15,95 đến 26,28/30. Công thức tính điểm xét tuyển của các trường công an như sau:

Điểm xét tuyển =Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng.

Thí sinh dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm