Lịch thi đánh giá năng lực, tư duy của 6 đại học năm 2026

Các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy diễn ra sớm nhất vào tháng 1, còn chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 5, lệ phí thấp nhất khoảng 200.000 đồng.

Đến ngày 7/1, 6 đại học đã công bố lịch, môn, lệ phí thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2026, gồm Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM, Sư phạm Hà Nội và TP HCM, Sư phạm Hà Nội 2, Bách khoa Hà Nội.

Như mọi năm, kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội diễn ra sớm nhất. Đợt một TSA vào cuối tháng 1, hai đợt còn lại trong tháng 3 và 5.

Các kỳ thi khác hầu hết diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5. Không có đợt thi nào trong tháng 6-7 như năm ngoái bởi lịch tuyển sinh đại học dự kiến sớm hơn hai tuần. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng vào tháng 7.

Về lệ phí, Đại học Quốc gia Hà Nội thu 600.000 đồng, Bách khoa Hà Nội 500.000 đồng một lượt. Trong khi đó, hai trường Sư phạm Hà Nội và TP HCM thu theo môn, khoảng 200.000-700.000 đồng. Như với Đại học Sư phạm TPHCM, thí sinh thi ba môn Toán, Văn, Anh sẽ phải nộp 1,4 triệu đồng do lệ phí mỗi môn khác nhau.

Lịch đăng ký, lịch thi, lệ phí của 6 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2025 như sau:

TT Kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy Lịch thi Môn thi - Lệ phí 1 Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) Đợt 1: 7-8/3

Đợt 2: 21-22/3

Đợt 3: 4-5/4

Đợt 4: 18-19/4

Đợt 5: 9-10/5

Đợt 6: 23-24/5

(đăng ký ngày 1-7/2, hệ thống mở cho thí sinh lựa chọn ca thi thứ hai vào 8-14/2 nếu còn chỗ) Môn thi:

- Toán học - Xử lý số liệu

- Văn học-Ngôn ngữ

- Khoa học hoặc Tiếng Anh Lệ phí: 600.000 đồng 2 Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA) Đợt 1: 24-25/1 (đã đóng đăng ký)

Đợt 2: 14-15/3 (đăng ký ngày 5-15/2)

Đợt 3: 16-17/5 (đăng ký ngày 5-15/4) Môn thi:

- Tư duy Toán học

- Tư duy Đọc hiểu

- Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề Lệ phí: 500.000 đồng 3 Đại học Quốc gia TP HCM (V-ACT) Đợt 1: 5/4 (đăng ký ngày 24/1-23/2)

Đợt 2: 24/5 (đăng ký ngày 18/4-25/4) Môn thi:

- Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề

- Sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh)

- Toán học Lệ phí: chưa công bố (năm ngoái là 300.000 đồng) 4 Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) Đợt 1:23-24/5

Đợt 2: 30-31/5

(đăng ký ngày 15/3-15/4) Môn thi:Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật (thí sinh được chọn 3-7 môn) Lệ phí: 250.000 đồng/môn 5 Đại học Sư phạm TP HCM (H-SCA) Đợt 1: 26-29/3 (đăng ký ngày 25/2-12/3)

Đợt 2: 7-10/5 (đăng ký ngày 6-13/4)

Đợt 3: 29-31/5 (đăng ký ngày 20-29/4) Môn thi:Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh (thí sinh tự chọn số môn thi) Lệ phí: 300.000 đồng/môn (riêng Ngữ văn 400.000 đồng, Tiếng Anh 700.000 đồng) 6 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 17-18/5 (đăng ký ngày 1/4-30/4) Môn thi: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý (thí sinh được chọn môn) Lệ phí: chưa chốt (năm ngoái là 200.000 đồng/môn)

Ngoài ra, một số kỳ thi riêng khác có quy mô lớn như kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, V-SAT.

Bộ Công an chưa công bố lịch thi năm nay. Những năm trước, kỳ thi này thường diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Còn V-SAT là kỳ thi đánh giá đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức. Lịch thi tùy thuộc vào từng trường.

Năm ngoái, các trường ghi nhận kỷ lục về số lượt thí sinh thi đánh giá năng lực, tư duy. Như Đại học Quốc gia TP HCM thu hút gần 153.000 thí sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội hơn 90.000.

Khoảng 100 trường sử dụng điểm này để xét tuyển đầu vào, bên cạnh các phương thức khác.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm