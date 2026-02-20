Lịch thi đánh giá năng lực, tư duy của 9 đại học năm 2026

Các đợt thi đánh giá năng lực, tư duy sau Tết diễn ra từ tháng 3 đến 6, lệ phí cao nhất là 2 triệu đồng.

Đến tháng 2, nhiều đại học đã công bố lịch, môn, lệ phí thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2026. Ngoài đợt đầu kỳ thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội vào tháng 1, còn lại đều diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6.

Sau Tết Nguyên đán, kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội sớm nhất, vào ngày 7-8/3.

Trong lần đầu tổ chức thi đánh giá năng lực, khối trường quân đội dự kiến lịch thi vào tuần thứ ba của tháng 6, tức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (ngày 11-12/6, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Về lệ phí, Đại học Việt - Đức thu cao nhất với hai triệu đồng, áp dụng cho thí sinh đăng ký xét tuyển bằng bài thi TestAS. Đại học Quốc gia Hà Nội thu 600.000 đồng, còn lệ phí thi ở Đại học Bách khoa Hà Nội và Khoa học và Công nghệ Hà Nội là 500.000 đồng, Đại học Quốc gia TP HCM là 360.000 đồng một lượt.

Trong khi đó, ba trường Sư phạm Hà Nội, Hà Nội 2 và TP HCM thu theo môn, khoảng 200.000-700.000 đồng, tùy môn. Do các trường xét theo tổ hợp, thí sinh phải thi ba môn mới đủ điểm xét tuyển. Vì vậy, mức lệ phí thấp nhất là 700.000-750.000 đồng.

Lịch đăng ký, lịch thi, lệ phí của 9 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy năm 2026 như sau:

Ngoài ra, một số kỳ thi riêng khác có quy mô lớn như kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, V-SAT.

Bộ Công an chưa công bố lịch thi năm nay. Những năm trước, kỳ thi này thường diễn ra sau kỳ thi tốt nghiệp THPT. Còn V-SAT là kỳ thi đánh giá đầu vào do các trường đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức. Lịch thi tùy thuộc vào từng trường.

Thí sinh thi đánh giá tư duy TSA tại Đại học Bách khoa Hà Nội hôm 24/1. Ảnh: Dương Tâm

Năm ngoái, các trường ghi nhận kỷ lục về số lượt thí sinh thi đánh giá năng lực, tư duy. Như Đại học Quốc gia TP HCM thu hút gần 153.000 thí sinh, Đại học Quốc gia Hà Nội hơn 90.000.

Khoảng 100 trường sử dụng các loại điểm này để xét tuyển đầu vào, bên cạnh phương thức khác.

