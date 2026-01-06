Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực

Kỳ thi đánh giá năng lực SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) năm 2026 gồm hai đợt, thêm môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 5/1 cho biết thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ 15/3 đến 15/4. Lịch thi chia thành hai đợt, tăng một đợt so với những năm trước. Trong đó, đợt một vào ngày 23-24/5 và đợt hai vào ngày 30-31/5. Kết quả được công bố trước 15/6.

Lịch thi và địa điểm thi SPT 2026 như sau:

Ngoài điểm mới trên, năm nay cũng là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật được đưa vào kỳ thi, bên cạnh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý như mọi năm. Thí sinh có thể đăng ký thi tối thiểu ba môn, tối đa 7 môn.

Đề thi kết hợp các dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận, đánh giá mức độ thông hiểu kiến thức cốt lõi và năng lực lập luận, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thí sinh làm bài trực tiếp tại phòng thi.

Lệ phí dự thi không đổi, với 250.000 đồng một môn thi. Địa điểm thi dự kiến tại Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Gia Lai.

Thí sinh thi đánh giá năng lực SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội năm ngoái có gần 17.500 thí sinh tham dự, trung bình một em thi 3 môn. Kết quả được 25 trường sử dụng để xét tuyển đầu vào, phần lớn thuộc khối Sư phạm. Một số trường ở khối ngành khác là Đại học Xây dựng Hà Nội, Y Dược Thái Bình.

Danh sách 25 đại học sử dụng điểm thi SPT

Theo quy đổi điểm của trường năm ngoái, thí sinh đạt 28,33 điểm SPT theo tổ hợp A00 tương đương với 29,75 điểm thi tốt nghiệp THPT. Với khối D01 (Toán, Văn, Anh), thí sinh đạt 25,12 điểm SPT tương đương 27,75 điểm thi tốt nghiệp.

Bảng quy đổi điểm xét tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng với mọi phương thức là từ 19 đến 29,06/30. Ngành Sư phạm Lịch sử dẫn đầu, một số ngành lấy trên 28 là Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý. Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Dương Tâm