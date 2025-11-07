Lịch thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 3/2026

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra từ tháng 3 đến 5/2026 ở nhiều tỉnh, thành, thí sinh đăng ký thi từ cuối tháng 12.

Viện Đào tạo số và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 7/11 cho biết các đợt thi HSA sẽ diễn ra từ ngày 7/3 đến 24/5/2026 tại Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hiện, đơn vị này chưa công bố chi tiết số đợt thi HSA năm 2026 và địa điểm cụ thể. Như năm nay, có 6 đợt thi, tất cả diễn ra vào cuối tuần.

Lệ phí thi tương tự năm ngoái là 600.000 đồng một lượt. Hệ thống cho phép thí sinh đăng ký tối đa hai lượt trong một năm, cách nhau tối thiểu 28 ngày. Thí sinh cần lưu ý lịch thi học kỳ, khảo sát ở trường THPT để tránh trùng với các ca thi HSA.

Một số mốc thời gian thi đánh giá năng lực HSA năm 2026 cụ thể như sau:

Thời gian Nội dung Từ 25/11 đến 27/12 Lập tài khoản dự thi Từ 28/12/2025 đến 16h30 ngày 7/2/2026 Đăng ký ca thi, đợt thi Từ 8/2/2026 đến 9h ngày 14/2/2026 Đăng ký ca thi thứ hai (nếu còn chỉ tiêu) Sau đăng ký tối đa 96 tiếng Nộp lệ phí Từ 7/3/2026 đến 24/5/2026 Dự thi theo lịch từng đợt

Bài thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra trên máy tính. Thời gian làm bài là 195 phút, gồm hai phần bắt buộc là Toán học và Xử lý số liệu (50 câu, 75 phút) và Văn học - Ngôn ngữ (50 câu, 60 phút). Phần thi thứ ba, thí sinh lựa chọn giữa Khoa học và Tiếng Anh (50 câu, 60 phút).

Thí sinh tra cứu kết quả và nhận phiếu báo điểm bản số sau hai tuần dự thi. Phiếu báo điểm bản giấy sẽ được gửi qua đường bưu điện trong vòng ba tuần nếu thí sinh đăng ký.

Thí sinh thi đánh giá năng lực tại Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025. Ảnh: Dương Tâm

Năm 2025, gần 90.000 thí sinh dự thi HSA. Điểm trung bình là 78,8.150, tăng hai điểm so với năm trước.

Thí sinh dẫn đầu 6 đợt thi là Nguyễn Duy Phong, trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội, đạt 130/150 điểm, cao hơn thủ khoa năm ngoái 1 điểm.

Người có điểm thấp nhất là 31. Hơn 60% thí sinh dự thi đạt mức điểm từ 75 trở lên. Ở mốc trên 90 điểm, tỷ lệ đạt là 23,7%.

Khoảng 100 trường sử dụng kết quả này để xét tuyển đầu vào. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phân tích dữ liệu, tính toán được mức 129/150 điểm HSA tương đương với 30 điểm thi tốt nghiệp ở tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và 27,75 tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) năm nay.

