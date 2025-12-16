Lịch thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP HCM năm 2026

Trường Đại học Sư phạm TP HCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt năm 2026, vào tháng 3, 5.

Ngày 16/12, trường Đại học Sư phạm TP HCM cho biết kỳ thi sẽ được tổ chức ở bốn địa phương, gồm TP HCM, Đà Nẵng, Đăk Lắk và Tây Ninh. Riêng đợt 3 chỉ diễn ra ở TP HCM và Tây Ninh.

Lịch thi đánh giá năng lực cụ thể như sau:

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đăng ký tài khoản 12-25/01 30/3 - 05/4 30/3 - 5/4 Đăng ký dự thi 25/2 - 12/3 6-13/4 20-29/4 Lịch thi 26-29/3 7-10/5 29-31/5 Công bố kết quả 15/4 25/5 15/6 Đăng ký phúc khảo 15-18/4 25-28/5 15-18/6 Công bố kết quả phúc khảo Trước 30/4 Trước 15/6 Trước 25/6

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn, tùy nhu cầu. Lệ phí thi Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học là 300.000 đồng mỗi môn, riêng Ngữ văn 400.000 đồng, cao nhất là Tiếng Anh 700.000 đồng.

Đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, phần kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 70-80%, còn lại là kiến thức lớp 10, 11. Thí sinh làm bài trên máy tính, mỗi môn có 90 phút. Kết quả sẽ được sử dụng để xét tuyển kết hợp với điểm học bạ hoặc thi năng khiếu.

Đề minh họa 6 môn thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm TP HCM:

Kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP HCM được tổ chức lần đầu năm 2022 với khoảng 2.000 lượt thí sinh. Đến năm 2025, con số này đạt gần 29.000 lượt.

8 trường khác sử dụng điểm này xét tuyển, gồm: Đại học Công thương TP HCM, Nguyễn Tất Thành, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Hà Nội 2, các trường sư phạm trực thuộc Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và Đại học Vinh.

Về phương thức tuyển sinh năm 2026, trường Đại học Sư phạm TP HCM dự kiến giữ ổn định các năm trước. Ba phương thức tuyển sinh chính của trường gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển học sinh lớp chuyên; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp. Trong đó, xét tuyển kết hợp gồm điểm đánh giá năng lực và học bạ; điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm đánh giá năng lực với điểm thi năng khiếu.

Năm nay, trường Đại học Sư phạm TP HCM tuyển gần 5.200 sinh viên. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, ngành Sư phạm Hóa lấy đầu vào cao nhất với 29,38 điểm; thấp nhất là ngành Ngôn ngữ Pháp với 19 điểm.

Nếu xét kết hợp điểm đánh giá năng lực do trường tổ chức, điểm chuẩn rơi vào khoảng 17,13 đến 28,16.

Người học nộp hồ sơ sau đại học ở trường Đại học Sư phạm TP HCM, tháng 10/2025. Ảnh: HCMUE

Lệ Nguyễn