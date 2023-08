Lịch sử kiêu hãnh trên chiến địa Women's Open 2023

AnhTuần này, major nữ do Royal & Ancient chủ trì diễn ra ở Walton Heath Golf Club, nơi từng có bốn hội viên là Thủ tướng Anh, tính cả Winston Churchill lừng danh.

Một góc sân Walton Heath nhìn từ trên cao. Ảnh: Golf Business Monitor

Walton Heath thuộc vùng Surrey, phía Tây Nam London với năm khai trương 1904. Theo tàng thư của Walton Heath, Churchill chọn nơi này làm sân nhà hồi 1910, khi đã 36 tuổi và đang là thành viên đảng Tự do trong Quốc hội. Ba năm sau đó, ông đạt điểm chấp (handicap) 18 nhưng đến 1938 lại "xuống" mức 24.

Về sau, Churchill giữ chức Thủ tướng Anh hai nhiệm kỳ, gồm 1940-1945 và 1951-1955. Bên cạnh Churchill, Walton Heath còn các hội viên là cựu hoặc đương nhiệm thủ tướng - David Lloyd George, Bonar Law, Arthur Balfour, bên cạnh 45 thành viên quốc hội.

Phillip Truett trở thành hội viên Walton Heath hồi 1964, hiện nay trở thành chuyên gia viết sử cho câu lạc bộ. Hôm 8/8, ông chia sẻ trên Sports Illustrated: "Lúc gia nhập, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Winston Churchill trong danh sách hội viên. Và dư luận cũng một thời nói rằng chiến tranh thế giới được chỉ đạo từ hố 19 trong Walton Heath".

Truett đang nhắc lại suy đoán của dư luận về thời gian sân thu hút đông chính trị gia đến chơi golf nhân tiện bàn việc nước, nhất là giai đoạn 1914-1918 nổ ra Đệ nhất thế chiến. Walton Heath không xa trụ sở Quốc hội, hội quán nơi này lại được thiết kế theo kiểu ngầm buộc mọi người gặp nhau chỉ một chỗ. Chính vị trí và phong cách ấy đã tạo điều kiện mở các "diễn đàn chính trị" sau vòng golf.

Walton Heath hãnh diện khi có bốn hội viên đứng đầu chính phủ Anh, tính cả Churchill. Tuy nhiên, sân không có tranh hay ảnh mô tả nhân vật lừng danh đang chơi thực địa. Dù vậy, trong hội quán hiện đang treo ảnh Churchill đánh ở nơi khác, không rõ địa điểm. Bức ảnh này được cho là chụp trong những năm 1910, xuất hiện trên tạp chí Golfing, số tháng 11-12/1940.

Bức ảnh Churchill đánh golf được đeo trong hội quán sân Walton Heath. Ảnh: SI

Tuy nhiên, sở thích golf của Churchill tại Walton Heath đã được thể hiện trong bức thư gửi vợ Clementine thuộc quyển "Speaking for Themselves" do Mary Soames - con gái ông viết. "Em yêu, sáng mai anh sẽ về, tầm 11-12h. Anh nghĩ đôi ta sẽ vui vẻ bên nhau qua một tí golf ở Walton Heath", bức thư có đoạn.

Bà Clementine được Walton Heath gửi thông báo nhận hội viên hồi 1910, với phí gia nhập ban đầu 5,5 bảng Anh, còn phí thường niên 4,4 bảng (tương đương 6 USD thời đó).

Năm ngoái, giải diễn ra trên sân Muirfield par71 ở Scotland. Khi đó, Ashleigh Buhai ẵm cup sau khi hạ Chun In Gee bằng điểm par tại hố phụ thứ tư. Cuộc đấu tay đôi xảy ra sau khi Buhai và Chun đứng T1 với điểm -10 sau bốn vòng quy chuẩn. Năm nay, Royal & Ancient chọn Walton Heath để tổ chức major Women’s Open, từ ngày 10 đến 13/8 với quỹ thưởng chín triệu USD trong đó 1,35 triệu USD cho nhà vô địch.

Quốc Huy