ScotlandBuhai, người Nam Phi, lên ngôi vô địch sau khi thắng Chun In Gee ở hố phụ thứ tư tại major Women’s Open 2022.

Ban tổ chức xác định hố 18 par4 sân Muirfield là hố phụ thứ tư cho Buhai và Chun. Nơi này, Buhai gặp bất lợi vì cú thứ hai vướng bẫy cát, trong khi đối thủ đã vào green với cơ hội giữ par cách 6 m. Tuy nhiên, Buhai vẫn đưa bóng lên cách lỗ 30 cm và giữ được par, còn Chun kết thúc bogey.

Ashleigh Buhai vô địch Women’s Open 2022

Buhai suýt vuột cơ hội về nhất. Cô lần lượt đánh 70-65-64 gậy qua ba vòng để độc chiếm đỉnh bảng ở điểm -14 và bỏ cách T2 năm gậy. Sang vòng 4, Buhai xuống -13 sau 14 hố với hai bogey và một birdie nhưng vẫn dẫn ba gậy so với Chun ở vị trí kề sau.

Tuy nhiên đấu thủ 33 tuổi mất hẳn lợi thế đó tại hố 15 par4. Cô phát vào bẫy cát, thoát ra trong cú thứ hai nhưng bóng vào khu cỏ rough dày, đến cú thứ năm mới vào green, thêm hai gạt ghi triple bogey. Cú "sập hầm" này đẩy Buhai xuống ngang Chun, khi đó đã xong 16 hố và ở điểm -10. Đây cũng là mốc bốn vòng quy chuẩn khi cả hai đều par đoạn cuối.

Hinako Shibuno đi cùng Buhai có cơ hội ghi birdie để vào play-off trong cú chip sát rìa ngoài green hố 18. Tuy nhiên, Shibuno không thể làm nên "điều kì diệu" trong tình huống đó nên đành cán đích thứ ba (điểm -9), được 488.285 USD trong quỹ thưởng 7,3 triệu USD.

Buhai tưởng như không thể gượng dậy sau cú "sập hầm" ở hố 15. Ảnh: GM

Tại vòng 4 Women’s Open 2019 trên sân par72, Shibuno và Buhai cũng xuất phát cuối. Nhưng cuối cùng, Shibuno đăng quang ở điểm -18, ngay lần đầu du đấu quốc tế cũng như major, Buhai cán đích thứ năm (-14), còn Chun ở T35 (-3).

Năm nay, Buhai lĩnh phần về nhất 1,095 triệu USD, Chun thành á quân với 673.743 USD, lỡ cơ hội chạm mốc grand slam. Chun 27 tuổi, thắng US Women’s Open 2015, Evian Championship 2016, Women’s PGA Championship 2022.

Với kết quả Women’s Open vừa qua, Buhai lần đầu ẵm major cũng như lấy danh hiệu LPGA Tour sau 15 năm đấu chuyên nghiệp, đồng thời giúp Nam Phi thêm đại diện vô địch major do R&A chủ trì như các tiền bối Sally Little, Gary Player, Ernie Els. Player ẵm The Open 1959, còn Els thắng kì 2002, cũng ở Muirfield.

Buhai nhận sự chúc mừng sau khi vô địch Women’s Open. Ảnh: GM

Thắng lợi của Buhai trở nên đáng nhớ hơn đối với golf quốc tế bởi cô trở thành nhà vô địch đầu tiên khi sân Muirfield, par71, ở Scotland lần đầu đăng cai một sự kiện major nữ cũng như một giải chuyên nghiệp cùng giới. Muirfield hoạt động từ 1891, đến tháng 3/2017 mới bắt đầu nhận hội viên nữ. Nhờ chính sách bình đẳng giới đó, nơi này mới được R&A chọn làm điểm đấu Women’s Open năm nay và giữ được chỗ trong 10 sân luân phiên đăng cai giải đồng đẳng nam The Open.

