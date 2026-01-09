Đại học Luật TP HCM cho sinh viên ở nhà đón Tết gần 2 tháng

Trường Đại học Luật TP HCM dạy học online trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để sinh viên được ở nhà gần 2 tháng, dài nhất cả nước.

Ngày 9/1, trường Đại học Luật TP HCM cho biết đợt học trực tuyến bắt đầu từ ngày 19/1 đến 5/3.

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ chính thức của sinh viên kéo dài 30 ngày, từ ngày 31/1 đến 1/3 (tức 13 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng). Như vậy, sinh viên sẽ học online hai tuần trước và gần một tuần sau kỳ nghỉ.

Theo trường, chuyển sang dạy học online giúp sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch đi lại trong dịp cao điểm, giảm tiền vé tàu xe và có thêm thời gian sum họp, đón Tết cùng gia đình.

Đến nay, Đại học Luật TP HCM cùng Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) là hai trường cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán dài nhất. Trước đó, trường Đại học Lạc Hồng thông báo sinh viên khóa 2024 trở về trước sẽ nghỉ Tết dài 43 ngày, từ 18/1 đến 1/3. Riêng khóa 2025, thời gian nghỉ ngắn hơn 1 tuần, từ 25/1-1/3.

Lịch nghỉ Tết của sinh viên TP HCM và Hà Nội

Còn lại, hầu hết sinh viên ở Hà Nội và TP HCM được nghỉ Tết Bính Ngọ khoảng 14-21 ngày. Lịch này dài hơn lịch chung cả nước (9 ngày) vì các trường được chủ động khung thời gian đào tạo.

Sinh viên trường Đại học Luật TP HCM. Ảnh: HCMULAW

Lệ Nguyễn