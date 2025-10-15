Hầu hết sinh viên ở Hà Nội và TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 khoảng 14-21 ngày, dài nhất là một tháng.

Theo kế hoạch năm học, sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thời gian nghỉ Tết Bính Ngọ ngắn nhất với 13 ngày, từ 16 đến 28/2/2026 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng).

Tính đến nay, sinh viên trường Đại học Công thương, Nông Lâm TP HCM, Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) nghỉ Tết dài nhất. Lịch nghỉ của hai trường kéo dài từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3/2026.

Còn lại, đa số trường còn lại cho sinh viên nghỉ khoảng 14-21 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dự kiến của hơn 40 đại học như sau:

TT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ Số ngày 1 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16-28/2/2026 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 13 2 Đại học Bách khoa Hà Nội 9-22/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 14 3 Đại học Sư phạm Hà Nội 4 Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 5 Đại học Hà Nội 6 Đại học Thủy lợi 7 Đại học Mở Hà Nội 8 Đại học Đại Nam 9 Đại học Kinh tế TP HCM 10 Đại học Tài chính - Marketing 11 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) 12 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) 13 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) 14 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) 15 Đại học Hoa Sen 16 Đại học Thương mại 10-23/2/2026 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 14 17 Đại học CMC 11-24/2/2026 (từ 24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 14 18 Đại học Văn Hiến 19 Đại học Thăng Long 12-25/2/2026 (từ 25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng) 14 20 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 (từ 29 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) 14 21 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) 8-22/2/2026 (từ 21 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 15 22 Đại học Y Dược TP HCM 9-27/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) 19 23 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 24 Đại học Tài Nguyên và Môi trường TP HCM 25 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 9-28/2/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 20 26 Đại học Gia Định 27 Đại học Sài Gòn 28 Học viện Ngân hàng 9/2-1/3/2026 (từ 22 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) 21 29 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 30 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 31 Đại học Mỏ - Địa chất 32 Học viện Phụ nữ Việt Nam 33 Học viện Hàng không Việt Nam 34 Đại học Tôn Đức Thắng 35 Đại học Mở TP HCM 36 Đại học Ngân hàng TP HCM 37 Đại học Công nghiệp TP HCM 38 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) 39 Đại học Kiến trúc TP HCM 40 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 (21 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) 22 41 Đại học Công thương TP HCM 9/2-8/3/2026 (22 tháng Chạp đến 21 tháng Giêng) 28 42 Đại học Nông Lâm TP HCM 2/2-1/3/2026 (15 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) 28 43 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) 1/2-1/3/2026 (14 tháng Chạp đến 13 tháng Giêng) 29

Cách đây hai ngày, Thủ tướng đã phê duyệt lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của người lao động, kéo dài 9 ngày từ 14/2 đến hết 22/2, tức 27 tháng chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng giêng năm Bính Ngọ.

Các trường đại học thường cho sinh viên, giảng viên nghỉ dài hơn lịch chung cả nước nhờ được chủ động khung thời gian đào tạo. Thời gian nghỉ Tết kéo dành giúp sinh tránh các đợt di chuyển cao điểm, giảm chi phí tàu xe, máy bay và có thêm thời gian bên gia đình.

Sinh viên trường Đại học Công thương TP HCM chụp ảnh với tiểu cảnh đón Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: HUIT

Lệ Nguyễn - Dương Tâm