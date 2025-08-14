Nhiều đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào 20/8

Khoảng 10 đại học dự kiến công bố điểm chuẩn vào tối 20/8, sau khi kết thúc 6 lần lọc ảo, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội và TP HCM, Kinh tế - Luật, Điện lực...

Cụ thể như sau:

TT Trường Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến 1 Đại học Bách khoa Hà Nội 20/8 2 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM 20/8 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM 20/8 4 Đại học Công thương TP HCM 20/8 5 Đại học Điện lực 20/8 6 Đại học Mở Hà Nội 20/8 (muộn nhất sáng 21/8) 7 Học viện Phụ nữ Việt Nam 20/8 8 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 20/8 9 Đại học CMC (Hà Nội) 20/8 10 Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) 20/8 11 Đại học Văn Lang (TP HCM) 20/8 12 Đại học Giao thông vận tải 21/8 13 Đại học Công nghiệp TP HCM 21/8 14 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM ( UEF) 21/8 15 Đại học Tài chính - Marketing 22/8

Năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Trung bình, một em đặt gần 9 nguyện vọng, cao vọt so với mọi năm.

Từ ngày 17 đến 20/8, Bộ tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, lọc ảo 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng.

Đại học Bách khoa Hà Nội, đơn vị chủ trì lọc ảo ở miền Bắc, cho biết đã phối hợp cập nhật, hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và lên phương án kỹ thuật chung cho cả hệ thống.

Sau quá trình lọc ảo, từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Dương Tâm - Lệ Nguyễn