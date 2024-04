LHP quốc tế TP HCM không có phim Việt tranh giải quan trọng

TP HCMLHP quốc tế TP HCM 2024 vinh danh tác phẩm nghệ thuật ở hạng mục quan trọng - Phim Đông Nam Á xuất sắc, nhưng không có phim Việt.

Sự kiện gồm ba hạng mục chính: Phim Đông Nam Á (quan trọng nhất), Phim đầu tay và Phim ngắn. Trong đó, chỉ có bốn tác phẩm trong nước gồm Saigon Kiss (đạo diễn Nguyễn Hồng Anh), Eight Horses Chasing The Wind (Nguyễn Đức Huy), Goodnight Baby (Lê Quỳnh Anh) và Cuối giường dậy lên một tiếng gọi (Lê Ngọc Duy) tranh giải phim ngắn.

Trước lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế TP HCM (HIFF) một ngày, hôm 5/4, đại diện ban tổ chức cho biết không chọn được phim Việt tranh giải. "Chúng tôi quy định các tác phẩm phải chưa công chiếu trong nước. Từ năm 2023 đến nay có một số tác phẩm tốt, như Bên trong vỏ kén vàng và Cu li không bao giờ khóc. Tuy nhiên, phim của Phạm Thiên Ân không đáp ứng yêu cầu chương trình. Còn êkíp Cu li không bao giờ khóc cân nhắc dự một số liên hoan phim khác trước khi ra mắt tại Việt Nam", đại diện HIFF nói.

Hạng mục Phim Đông Nam Á gồm 11 phim, Singapore dẫn đầu với ba tác phẩm tranh giải (Wonderland, Dreaming & Dying và Last Shadow at First Sight), còn Thái Lan, Philippines, Malaysia đều có hai tác phẩm. Nhiều tác phẩm từng gây chú ý ở các sự kiện điện ảnh quốc tế như Dreaming & Dying - giành giải Báo Vàng cho nhà làm phim đương đại ở Liên hoan phim Lorcano 2023. Oasis of Now do đạo diễn người Malaysia Chee Sum Chia chỉ đạo, được đề cử ở New Current, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Busan 2023.

Trailer 'Saigon Kiss' Trailer "Saigon Kiss". Video: HIFF

Giám khảo phim Đông Nam Á gồm nhà sản xuất Olivier Père, Janice Chua, cựu giám đốc điều hành Liên hoan phim Quốc tế Singapore Yuni Hadi, diễn viên Hồng Ánh và đạo diễn Bảo Nguyễn.

Trailer 'Blue Imagine' Trailer "Blue Imagine" của đạo diễn Matsubayashi Urara nói về nạn xâm hại tình dục. Tác phẩm tranh giải hạng mục Phim Đông Nam Á xuất sắc ở HIFF, từng được đánh giá cao ở Liên hoan phim quốc tế Rotterdam 2023. Video: IFFR

Hạng mục phim đầu tay và phim thứ hai quy tụ tác phẩm đến từ nhiều quốc gia như Nhật, Trung Quốc, Arab Saudi, Nga, Mỹ. Người chấm thi hạng mục phim đầu tay có Tom Cross - dựng phim từng đoạt Oscar với La La Land, giám đốc điều hành New York Asian Film Festival Samuel Jamier, diễn viên người Mỹ gốc Philippines Liza Soberano, nhà sản xuất John Badalu và đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Trailer 'Push Pause' Trailer "Push Pause" của đạo diễn Ryoma Kosasa, tranh giải Phim đầu tay hoặc phim thứ hai xuất sắc. Video: HIFF

Có 15 tác phẩm vào cuộc thi Chợ dự án, nhằm hỗ trợ tài chính cho các nhà làm phim, thuộc các quốc gia Malaysia, Hàn Quốc, Indonesia, Philippines, Singapore, Ấn Độ. Một số dự án của Việt Nam tham gia chương trình này có Fake Truth (đạo diễn Nguyễn Việt Anh), Green Valley And The Amber Marbles (Vũ Nguyễn Nam Khuê), The Great Lives Of My Father (Vương Hữu Danh), The Heirloom (Lê Hoàng), Agarmoon (Lê Can Trường), Bubble Era (Vũ Minh Nghĩa, Nguyễn Trung Nghĩa).

Liên hoan phim quốc tế TP HCM khai mạc và trao giải diễn ra vào ngày 6 và 13/4 tại Nhà hát Thành phố, khu vực Công viên Lam Sơn, quận 1. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân TP HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp các ban ngành. Ngoài tổ chức chiếu phim, HIFF có nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm điện ảnh như chương trình Điện ảnh TP HCM - Tầm nhìn và chiến lược phát triển, Tương lai của điện ảnh Đông Nam Á, Hoạt hình và kỹ xảo Việt: Cơ hội thị trường toàn cầu. Chương trình dự kiến quy tụ 200 nghệ sĩ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhà làm phim tên tuổi như Hirokazu Kore-eda, Kim Jee Woon, Anne Fontaine.

Quế Chi