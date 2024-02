Đạo diễn đoạt Cành Cọ Vàng dự LHP Quốc tế TP HCM

Đạo diễn Hirokazu Kore-eda - đoạt Cành Cọ Vàng LHP Cannes 2018 với "Shoplifters" - sẽ dự LHP Quốc tế TP HCM vào tháng 4.

Ngày 28/2, đại diện ban tổ chức liên hoan phim (HIFF) cho biết Hirokazu Kore-eda góp mặt trong chương trình Đạo diễn tiêu điểm. Hạng mục nhằm vinh danh đạo diễn tiêu biểu, có nhiều tác phẩm nghệ thuật với chủ đề đa dạng, cùng lối kể chuyện có sức tác động đến điện ảnh thế giới.

Hirokazu Kore-eda nhận giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2018. Ảnh: AP

Ngoài giới thiệu nhà làm phim, ban tổ chức dự kiến trình chiếu các tác phẩm từng đoạt giải thưởng của Kore-eda. "Đây là dịp khán giả trong nước một lần nữa thưởng thức các phim quốc tế hay, đồng thời để giới làm phim trong và ngoài nước học tập kinh nghiệm lẫn nhau", đại diện ban tổ chức nói.

Hirokazu Kore-eda, 62 tuổi, là một trong những đại diện ưu tú nhất của điện ảnh Nhật đương đại. Nghệ sĩ thường xuyên có phim tranh giải ở Cannes và đoạt giải của ban giám khảo (Jury Prize) năm 2013 với Like Father, Like Son. Năm 2018, tác phẩm Shoplifters của đạo diễn nhận Cành Cọ Vàng Cannes lần thứ 71. Chiến thắng của Kore-eda là lần thứ hai trong thế kỷ 21 có đạo diễn châu Á giành giải Cành Cọ Vàng, sau Apichatpong Weerasethakul năm 2010 (phim Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives).

Broker - tác phẩm đoạt giải Nam chính xuất sắc cho Song Kang Ho tại Cannes 2022 - cũng do ông đạo diễn. Năm ngoái, phim Monster của Kore-eda nhận giải Kịch bản hay nhất Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.

Trailer phim ‘Monster’ Trailer "Monster", tác phẩm mới nhất của Hirokazu Kore-eda. Video: Galaxy

Lễ khai mạc và trao giải Liên hoan phim quốc tế TP HCM sẽ diễn ra vào ngày 6 và 13/4/2024 tại Nhà hát Thành phố, khu vực Công viên Lam Sơn, quận 1, do Ủy ban Nhân dân TP HCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp các ban ngành. Sự kiện dự kiến gồm năm hạng mục tranh giải chính và các giải thưởng, dự kiến quy tụ 200 nghệ sĩ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài việc chiếu các phim tranh giải, HIFF tổ chức các hoạt động như triển lãm và tọa đàm bàn về tầm quan trọng của điện ảnh đối với địa phương, gặp gỡ và giao lưu của nghệ sĩ sau mỗi buổi chiếu, show âm nhạc và thời trang trong phim.

Quế Chi