LHP Cannes 2025 sẽ vinh danh Nicole Kidman

"Thiên nga Australia" Nicole Kidman sẽ nhận giải thưởng Women in Motion tại Liên hoan phim Cannes 2025 cho những thành tựu diễn xuất, vào ngày 18/5.

Women in Motion ra mắt năm 2015, nhằm mục đích tôn vinh các nghệ sĩ nữ có đóng góp tích cực trong điện ảnh và xã hội. Kidman là người thứ 10 nhận giải, sau nhiều ngôi sao như Jane Fonda, Isabelle Huppert, Viola Davis và Dương Tử Quỳnh.

Diễn viên Nicole Kidman trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Người đẹp nói: "Tôi rất tự hào khi được vào danh sách những phụ nữ phi thường đã nhận được vinh dự này. Họ là nghệ sĩ tiên phong mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Liên hoan phim Cannes là một phần quan trọng trong sự nghiệp của tôi".

Giải thưởng do chủ tịch tập đoàn Kering - François-Henri Pinault - cùng chủ tịch Liên hoan phim Cannes Iris Knobloch, giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux trao tặng. Lễ trao giải sẽ quy tụ các nhà làm phim, tài năng điện ảnh, thành viên ban giám khảo và nhiều khách mời khác.

Ban tổ chức đánh giá Nicole Kidman là sự lựa chọn sáng giá cho dịp kỷ niệm 10 năm thành lập giải thưởng. Cô có nhiều vai diễn ấn tượng, góp phần thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp cho phái nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Đại diện Liên hoan phim Cannes cho biết: "Kidman là một diễn viên tài năng. Phim của cô ấy để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử điện ảnh đương đại".

Nicole Kidman, 58 tuổi, sinh ra trong gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô được nhiều trang điện ảnh đánh giá là một trong những sao nữ viên mãn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Theo thống kê của IMDb, Kidman từng nhận 258 đề cử, đoạt 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và năm giải Quả Cầu Vàng.

Suốt hơn 40 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Kidman xuất hiện trong các tác phẩm của đạo diễn hàng đầu thế giới như Stanley Kubrick, Jane Campion, Lars von Trier, Baz Luhrmann, Sofia Coppola và Gus Van Sant. Cô cũng sản xuất nhiều dự án hướng tới phụ nữ thông qua công ty Blossom Films, thành lập năm 2010. Năm 2017, loạt phim Big Little Lies do cô sản xuất giành nhiều giải Emmy. Cũng trong năm đó, cô cam kết chỉ hợp tác một đạo diễn nữ mỗi 18 tháng. Đến nay, cô làm việc với 19 nhà làm phim.

Kidman là gương mặt quen thuộc tại Cannes, tham gia các buổi công chiếu phim như Far and Away, To Die For, Moulin Rouge. Năm qua, cô bận rộn với nhiều dự án, nổi bật là Babygirl, Holland, Lioness, The Perfect Couple, A Family Affair và Expats. Cô sẽ đóng chính mùa mới Nine Perfect Strangers trên Hulu, xuất hiện trong Margo's Got Money Troubles và Scarpetta.

Nicole Kidman tại Olympic 2024 Nicole Kidman theo dõi các môn thi đấu ở Olympic 2024. Video: Instagram Nicole Kidman

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Kidman hoạt động xã hội tích cực. Cô hiện là Đại sứ thiện chí cho UNICEF và UN Women, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, trẻ em toàn cầu.

Về đời tư, diễn viên có hai con gái với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban, kết hôn năm 2006. Trước đó, Kidman có cuộc hôn nhân với Tom Cruise nhưng ly dị năm 2001, có hai con nuôi Isabella và Connor. Nghệ sĩ chọn sống ở Nashville, bang Tennessee vì sự riêng tư. Minh tinh thường cùng các con theo chồng lưu diễn khắp nước Mỹ.

Liên hoan phim Cannes lần 78 diễn ra từ ngày 13 đến 24/5. Ở lễ khai mạc, tài tử Robert De Niro sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự cho cống hiến của ông trong lĩnh vực điện ảnh. Minh tinh người Pháp Juliette Binoche - đóng chính The Pot-au-Feu của đạo diễn Trần Anh Hùng - làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Thành viên chấm giải còn có diễn viên Halle Berry (Mỹ), đạo diễn kiêm biên kịch Payal Kapadia (Ấn Độ), diễn viên Alba Rohrwacher (Italy), nhà văn Leïla Slimani (Morroco), nhà làm phim Dieudo Hamadi (Congo), đạo diễn Hong Sang Soo (Hàn Quốc), nhà làm phim Carlos Reygadas (Mexico) và tài tử Jeremy Strong (Mỹ).

Tài tử Pháp Laurent Lafitte dẫn dắt lễ khai mạc và bế mạc. Phim hài - chính kịch Leave One Day của đạo diễn Amélie Bonnin mở màn sự kiện. Dự án có sự tham gia của ca sĩ Juliette Armanet và tài tử Bastien Bouillon.

Năm ngoái, phim Anora của đạo diễn Sean Baker giành giải cao nhất Cành Cọ Vàng. Ở Oscar lần thứ 97, tác phẩm đại thắng với năm giải gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Nữ diễn viên xuất sắc.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)