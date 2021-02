Lexus IS 500 F Sport Performance - xe sang hiệu suất cao

MỹMẫu sedan đầu tiên dòng sản phầm F Sport Performance, lắp động cơ 5.0 V8, trang bị nhiều công nghệ và tính năng an toàn.

Thương hiệu hạng sang của Toyota giới thiệu IS 500 F Sport Performance, mẫu xe đầu tiên trong dòng sản phẩm F Sport Performance mới của Lexus. Phiên bản hiệu suất cao dựa trên IS thế hệ thứ ba, phát triển bởi kỹ sư trưởng Lexus Naoki Kobayashi và nhóm của ông tại Lexus International cho thị trường Mỹ.

Xe trang bị bộ bodykit thể thao, trong khi thiết kế tổng thể tương tự với gói F Sport nguyên mẫu. Nắp ca-pô của IS 500 nâng lên 50 mm và bổ sung thêm nhiều đường gân.

IS 500 F Sport Performance mới cho thị trường Mỹ. Ảnh: Lexus

IS 500 F Sport Performance trang bị động cơ 5.0 V8 công suất 472 mã lực tại 7.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 535 Nm tại 4.800 vòng/phút. Hộp số tự động 8 cấp kết hợp dẫn động cầu sau. Xe tăng tốc 0-96 km/h mất 4,5 giây, theo kết quả thử nghiệm của Lexus. Với động cơ V8 lớn, IS 500 bản hiệu năng cao nặng hơn 65 kg so với IS 350 F Sport ở mức 1.765 kg.

Ngoài động cơ V8, điểm nhận biết IS 500 F Sport Performance nằm ở hệ thống bốn ống xả đặt chồng kép lên nhau tạo điểm nhấn. Cánh gió sau trang trí với viền chrome tối màu, huy hiệu màu đen, bánh xe hợp kim với vành 10 chấu kép Enkei 19 inch, giúp tiết kiệm 2,7 kg so với bánh xe F Sport 19 inch thông thường.

Các kỹ sư sử dụng hệ thống treo biến thiên thích ứng AVS, bộ vi sai chống trượt giới hạn Torsen và bộ giảm chấn hiệu suất phía sau của Yamaha. Bộ phanh hiệu suất cao với đĩa phanh kích thước lớn 355 mm ở bánh trước và 322 mm đĩa phanh sau.

Nội thất tương tự bản tiêu chuẩn, vô-lăng bọc da, bàn đạp bằng hợp kim nhôm. Tính năng an toàn đi kèm gói Lexus Safety System+ 2.5, gồm cảnh báo va chạm trước, phanh khẩn cấp tự động với phát hiện người đi bộ và xe đạp, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp. Các công nghệ an toàn tiêu chuẩn bổ sung như kiểm soát hành trình bằng radar động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ lái, giám sát làn đường, hỗ trợ nhận diện biển báo giao thông và hệ thống đèn thông minh.

Theo kế hoạch, Lexus IS 500 F Sport Performance sẽ bán ra từ mùa thu năm nay, giá bán công bố cùng thời điểm.

Minh Vũ