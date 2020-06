Lexus IS 2021 lộ diện, thách thức Mercedes C-class

MỹBản nâng cấp của mẫu sedan hạng sang thế hệ thứ ba sửa đổi thiết kế, thêm tính năng, dùng động cơ cũ.

Ra đời 20 năm nhưng doanh số của IS không đạt được con số như mong muốn trong phân khúc, bên cạnh những đối thủ như BMW series 3, Mercedes C-class hay Audi A4. Lexus cho biết, IS 2021 ra đời là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ ba với những cải tiến về kiểu dáng, hệ thống treo tinh chỉnh thể thao hơn giúp tăng sức cạnh tranh.

Sedan hạng sang IS phiên bản 2021. Ảnh: Lexus

Lưới tản nhiệt của IS mới thiết kế đặc trưng Lexus với hình con suốt thiết kế 3D, hốc gió hai bên lớn hơn. Cụm đèn pha LED mới tích hợp đèn LED ban ngày, thêm tùy chọn đèn pha LED ba chùm. Trên bản F Sport, lưới tản nhiệt và khe hút gió sơn đen để phân biệt với bản thường.

Hai bên sườn, các nhà thiết kế tạo đường nét uốn lượn tăng tính khí động học. Xe trang bị vành hợp kim 18 inch tiêu chuẩn, trong khi bản F Sport là vành 19 inch. Cụm đèn hậu thiết kế lại với dải LED mảnh kết nối với nhau, trải dài toàn bộ chiều rộng.

IS 2021 phát triển trên nền tảng khung gầm của bản hiện tại nhưng hệ thống treo tinh chỉnh cho cảm giác lái thể thao hơn. Lò xo cuộn mới nhẹ hơn 20% so với người tiền nhiệm, càng chữ A nhẹ hơn 18% và thanh ổn định nhẹ hơn 17%. Trong khi kích thước tổng thể cũng nhỉnh hơn với chiều dài dài hơn 30 mm, rộng hơn 30 mm và chiều cao thấp hơn không đáng kể chỉ 5 mm. IS F Sport thêm tùy chọn gói Dynamic Handling với hệ thống treo thích ứng.

Nội thất không thay đổi nhiều, Lexus tinh chỉnh nhẹ thiết kế và bổ sung công nghệ. Màn hình cảm ứng 8 inch tiêu chuẩn, tùy chọn màn 10,3 icnh, tương tích Apple CarPlay/Android Auto và Amazon Alexa.

Tính năng an toàn cũng là trang bị mới nhất từ Lexus với hệ thống Lexus Safety System+ 2.5, như phanh tự động khẩn cấp với phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, hệ thống cảnh báo va chạm trước. Hãng nâng cấp kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, hỗ trợ nhận diện biển báo, cảnh báo chệch làn.

Tùy chọn động cơ trên IS 2021 như bản hiện hành. IS 300 RWD lắp động cơ 2.0 I4 tăng áp công suất 241 mã lực, mô-men xoắn 349 Nm. IS 300 AWD động cơ 3.5 V6 công suất 260 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm. Bản IS 350 động cơ 3.5 V6 công suất 311 mã lực, mô-men xoắn 379 Nm, tùy chọn RWD và AWD. Các phiên bản RWD sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản AWD dùng hộp sô tự động 6 cấp.

Theo kế hoạch, Lexus IS 2021 sẽ bán ra tại Mỹ vào quý III 2020 và 39 quốc gia khác, giá bán công bố cùng thời điểm.

Minh Vũ