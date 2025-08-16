Lewandowski: 'Real chịu áp lực phải tìm ra một người như Yamal'

Tiền đạo Robert Lewandowski khẳng định sẽ không có phiên bản thứ hai của Lamine Yamal, đồng thời cho rằng Real Madrid đang chịu sức ép lớn trong việc tìm kiếm tài năng mang tính biểu tượng tương tự.

"Chắc chắn Real chịu áp lực phải tìm ra một người như Yamal. Nhưng điều đó là không thể, vì kiểu cầu thủ như cậu ấy không xuất hiện mỗi năm", Lewandowski nói với ESPN hôm 14/8, so sánh với những huyền thoại như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. "Họ là những cá nhân độc nhất, không thể sao chép".

Franco Mastantuono (trái) ra mắt Real Madrid ngày 14/8. Ảnh: Real Madrid FC

Bình luận của Lewandowski được đưa ra sau khi Real chiêu mộ tiền vệ trẻ Franco Mastantuono với tổng phí 72,6 triệu USD từ River Plate. Mastantuono, sinh năm 2007, được coi là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Argentina.

Tuy nhiên, theo Lewandowski, việc so sánh Mastantuono với Yamal chỉ làm tăng thêm gánh nặng không cần thiết. "Điều quan trọng là mỗi cầu thủ phải đi con đường riêng của mình", trung phong 36 tuổi bày tỏ.

Ở tuổi 17, Yamal đã trở thành siêu sao hàng đầu. Một năm qua, Yamal ghi 24 bàn, giúp Tây Ban Nha giành Euro 2024, Barca giành cú ăn ba quốc nội La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Vết gợn là việc anh cùng Barca thua Inter Milan ở bán kết Champions League và Tây Ban Nha thất bại trước Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League.

Yamal thăng tiến nhanh chóng và là ứng viên nặng ký cho Quả Bóng Vàng năm nay. Nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha vừa hứng chỉ trích vì tổ chức tiệc sinh nhật tuổi 18 theo dựa trên chủ đề "mafia", trong đó bị cáo buộc thuê người lùn để làm tiết mục giải trí.

"Yamal còn quá trẻ, cậu ấy cần tận hưởng cuộc sống. Nhưng đồng thời đây cũng là giai đoạn khó khăn để học cách đối diện với mọi thứ xung quanh. Quan trọng nhất là tìm sự cân bằng", Lewandowski nhắn nhủ đàn em. "Áp lực truyền thông rồi sẽ nhiều hơn trong hai, ba hay bốn năm nữa, và chính cậu ấy phải tìm ra cách để đối mặt".

Robert Lewandowski mừng bàn cùng Lamine Yamal trong trận Barca thắng Real 4-0 trên sân Santiago Bernabeu ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 26/10/2024. Ảnh: AP

Yamal vừa gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2031, khoác áo số 10 biểu tượng của CLB, từng thuộc về Messi hay Ronaldinho. Theo Lewandowski, tài năng trẻ này sẽ phải rèn luyện bản lĩnh tinh thần để chống chọi với sự chú ý từ công chúng và mạng xã hội. "Một ngày trên mạng xã hội, bạn ở trên đỉnh; hôm sau có thể bị dìm xuống tận đáy. Điều đó tạo áp lực lớn lên tinh thần và thể chất", tiền đạo Ba Lan bày tỏ.

Mùa trước, Barca toàn thắng bốn trận gặp Real, giành cú ăn ba nội địa gồm La Liga, Cup Nhà Vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Dù vậy, Lewandowski dự đoán mùa này sẽ khó khăn hơn khi Real được dẫn dắt bởi Xabi Alonso - đồng đội cũ của anh ở Bayern Munich. "Alonso có tiềm năng trở thành một trong những HLV hay nhất thế giới. Không chỉ giỏi chiến thuật, cậu ấy còn biết cách khơi dậy những gì tốt nhất ở mỗi cầu thủ". anh nhận xét.

Lewandowski sắp vào mùa chuyên nghiệp thứ 22, sở hữu 31 danh hiệu lớn, trong đó có 10 Bundesliga, hai La Liga và một Champions League. Nhưng anh khẳng định bản thân vẫn còn nguyên khát khao thi đấu đỉnh cao, sau khi từ chối đề nghị hơn 100 triệu USD mỗi mùa từ một CLB Arab Saudi.

"Không quan trọng bạn đã có bao nhiêu danh hiệu, điều quan trọng là bạn còn muốn chinh phục bao nhiêu. Tôi vẫn thấy mình khỏe mạnh, sung sức và còn rất nhiều mục tiêu để theo đuổi cùng Barca", Lewandowski khẳng định.

Hồng Duy (theo ESPN)