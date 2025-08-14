Lewandowski lỡ hàng trăm triệu USD vì ở lại Barca

Tây Ban NhaTiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski từ chối mức lương hàng trăm triệu USD mỗi mùa để ở lại Barca hè trước.

Theo người đại diện Pini Zahavi, một CLB Arab Saudi đưa ra đề nghị hấp dẫn cho Lewandowski hồi hè 2024. Nhưng với việc theo đuổi mục tiêu danh hiệu và cuộc sống cá nhân, tiền đạo 36 tuổi chọn ở lại với chủ sân Camp Nou.

"Họ đề nghị mức lương hơn 100 triệu USD mỗi mùa. Xin nhấn mạnh là mỗi mùa", Zahavi nói trên tờ Fakt, Ba Lan hôm 13/8. "Nhưng cậu ấy muốn ở lại để chinh phục La Liga và Champions League. Sau cùng, cậu ấy suýt hoàn thành mục tiêu đó. Barca cũng là nơi mà cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất".

Lewandowski ăn mừng trong trận giao hữu Barca thắng Daegu 5-0 tại Hàn Quốc hôm 4/8. Ảnh: EFE

Mùa trước, Lewandowski ghi 42 bàn trong 52 trận, giữ vững thành tích lập công nhiều nhất cho Barca. Anh cũng giúp CLB giành La Liga, Cup Nhà vua, Siêu Cup Tây Ban Nha và vào bán kết Champions League.

Lewandowski hiện hưởng mức lương 30 triệu USD mỗi mùa tại Barca. Nhưng với thuế suất 47% đối với mức thu nhập từ 350.000 USD trở lên ở Tây Ban Nha, tiền đạo 36 tuổi chỉ thực nhận 15,9 triệu USD.

Arab Saudi không áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Do đó, nếu chấp nhận đề nghị hè trước, Lewandowski có thể đã thực nhận hơn một trăm triệu USD mỗi mùa, gấp nhiều lần con số tại Barca.

Lewandowski gia nhập Barca từ năm 2022. Hai mùa đầu, anh ghi 33 và 26 bàn, giành La Liga và Siêu Cup Tây Ban Nha 2023. Trước đó, Lewandowski ghi 344 bàn cho Bayern và 103 bàn cho Dortmund, giành Champions League 2020 và 10 Bundesliga.

Trái với Lewandowski, đồng đội Inigo Martinez vừa nghe theo tiếng gọi từ Arab Saudi, thanh lý hợp đồng còn một mùa với mức lương trước thuế 16 triệu tại Barca để ký dài hạn với Al Nassr. Truyền thông cho biết mức lương của trung vệ 34 tuổi tại CLB mới có thể gấp đôi hoặc gấp ba.

"Tôi chỉ còn hợp đồng một mùa và đã 34 tuổi. Hơn nữa, những đề nghị như thế này hiếm khi đến và thật khó để từ chối", Martinez giải thích về việc bất ngờ gia nhập Al Nassr. "Khi nhìn thấy những đề nghị như thế này, bạn sẽ không thể tin nổi, hoặc ít nhất là tôi".

Cristiano Ronaldo, một thành viên khác của Al Nassr, là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với 235 triệu USD mỗi mùa. Ngoài ra, CR7 còn sở hữu cổ phần tại CLB.

Thanh Quý (theo Fakt, Marca)