Lewandowski phá một kỷ lục của Messi

Tây Ban NhaRobert Lewandowski trở thành cầu thủ ghi bàn vào lưới nhiều đội bóng khác nhau nhất tại Champion League.

Trong trận lượt về vòng 1/8 tối 18/3, Lewandowski lập cú đúp vào lưới Newcastle, qua đó giúp Barca thắng 7-2. Tiền đạo người Ba Lan trở thành cầu thủ ghi bàn vào lưới nhiều đối thủ khác nhau nhất tại Champions League, với 41 đội. Kỷ lục cũ thuộc về Lionel Messi với 40 "nạn nhân". Cristiano Ronaldo xếp thứ ba trong thống kê này, với 38 đội.

Ngôi sao 37 tuổi 209 ngày người Ba Lan còn lập hai kỷ lục khác: cầu thủ nhiều tuổi nhất lập cú đúp trong một trận Champions League và cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn trong một trận thuộc vòng loại trực tiếp Champions League.

Lewandowski mừng bàn trong trận Barca 7-2 Newcastle ở lượt về vòng 1/8 Champions League tối 18/3. Ảnh: NP

Về tổng thành tích, Ronaldo vẫn dẫn đầu với 140 bàn. Messi xếp thứ hai với 129 bàn, còn Lewandowski xếp thứ ba với 109 bàn. Tiền đạo người Ba Lan vẫn còn ít nhất hai trận tứ kết mùa này, Barca gặp Atletico, để nâng cao thành tích.

Lewandowski bắt đầu thi đấu tại Champions League năm 2011. Kể từ đó, anh ghi 17 bàn cho Dortmund, 69 bàn cho Bayern và 23 bàn cho Barca.

Thành tích tốt nhất của Lewandowski tại Champions League là 15 bàn vào mùa 2019-2020. Đó cũng là mùa mà anh vô địch cùng Bayern. Anh vào chung kết với Dortmund mùa 2012-2013 và bán kết với Barca mùa trước.

Mùa này, Lewandowski mới có 4 bàn qua 9 trận Champions League, giảm mạnh so với 11 bàn trong 13 trận mùa trước. Anh sa sút do chấn thương. Tuy nhiên, mỗi khi khỏe mạnh, ngôi sao 37 tuổi luôn là lựa chọn ưu tiên ở vị trí trung phong.

Barca thắng Newcastle chung cuộc 8-3. Ngày 7 và 15/4, họ sẽ gặp Atletico trong hai trận tứ kết. Đội thắng trong cặp này sẽ vào bán kết gặp đội thắng trong cặp Arsenal - Sporting. Hai cặp bán kết còn lại là PSG - Liverpool và Real - Bayern.

Thanh Quý (theo Marca)