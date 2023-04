Lewandowski mong sát cánh Messi

Tây Ban NhaTiền đạo Robert Lewandowski cho rằng Lionel Messi thuộc về Barca hy vọng anh sẽ trở lại CLB này ở mùa tới.

Trong phỏng vấn với báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo hôm 11/4, Lewandowski nói: "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng hy vọng tôi có thể chơi cùng Messi mùa 2023-2024. Messi thuộc về Barca và sẽ tuyệt vời nếu anh ấy trở lại đây".

Lionel Messi (trái) và Robert Lewandowski trong trận Argentina gặp Ba Lan ở bảng C World Cup ngày 30/11/2022 trên sân 974, thành phố Doha, Qatar. Ảnh: Reuters

Theo IFFHS, có 24 cầu thủ đã ghi 500 bàn trở lên trong sự nghiệp chuyên nghiệp cấp CLB lẫn ĐTQG, trong đó năm cầu thủ đang thi đấu là Cristiano Ronaldo 834 bàn, Messi 804, Lewandowski 593, Zlatan Ibrahimovic 561 và Luis Suarez 529. Messi từng chơi cùng Ibrahiovic và Suarez, và anh sẽ đá cạnh Lewandowski nếu trở lại Barca hè 2023. Trong khi đó, Ronaldo chưa từng là đồng đội của bốn cầu thủ trên.

Kể từ đầu mùa, Messi ghi 26 bàn, kiến tạo 21 lần trong 41 trận cho PSG và đội tuyển Argentina. Siêu sao 36 tuổi là cầu thủ duy nhất ghi bàn và kiến tạo đều trên 20 lần mùa này. Tại Ligue 1, anh cũng ghi 14 bàn và kiến tạo 14 lần, được thống kê Whoscored cho điểm trung bình 8,44, cao nhất năm giải hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, tương lai của Messi và PSG đang đi vào ngõ cụt, dù anh sẽ hết hạn hợp đồng cuối tháng 6/2023. Hai bên chưa đạt thoả thuận gia hạn, sau khi đội bóng bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Đoàn quân của Christophe Galtier cũng chưa đảm bảo vô địch Ligue 1, khi chỉ đang hơn nhì bảng Lens sáu điểm.

Messi từng từ chối đề xuất lương 440 triệu USD mỗi năm từ CLB Al Hilal ở Arab Saudi, vì anh muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Nếu rời PSG, Messi có thể tự do gia nhập Barca. Phó chủ tịch Rafa Yuste cũng nói rằng đội bóng đã đàm phán với đại diện Messi, nhưng Barca cần chuẩn bị tài chính để trả lương cho siêu sao Argentina.

Lewandowski từng cạnh tranh Quả Bóng Vàng và FIFA The Best với Messi, năm 2020 và 2021. Tiền đạo Ba Lan hai lần được FIFA vinh danh trong những năm này, còn Messi đoạt Bóng Vàng 2021 và The Best 2022. Tiền đạo 35 tuổi rời Bayern sang Barca hè 2022, hè 2022, ký hợp đồng bốn năm. Anh đã ghi 27 bàn trong 36 trận cấp CLB mùa này.

Hoàng An