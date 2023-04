Messi chờ Laporta liên hệ

Lionel Messi được cho đang chờ động thái chủ động liên hệ của chủ tịch Barca Joan Laporta để đàm phán trở lại CLB vào hè 2023.

Hợp đồng giữa Messi với PSG sẽ hết hiệu lực cuối tháng 6/2023, và anh có quyền lựa chọn gia hạn một năm hoặc không. Ngôi sao Argentina chưa chấp nhận đề nghị gia hạn hợp đồng của PSG, khi anh muốn đảm bảo một số yêu cầu về thể thao.

Theo Mundo Deportivo, Messi còn do dự về việc gia hạn với PSG vì lời đề nghị trở lại Barca. Chủ sân Camp Nou công khai thừa nhận mong muốn đưa ngôi sao Argentina trở lại. Phó Chủ tịch Rafael Yuste nhấn mạnh CLB rất muốn tái ký hợp đồng với Messi.

Nguồn tin của Mundo Deportivo tiết lộ Laporta cũng đã liên hệ với ông Jorge - bố kiêm đại diện của Messi. Nhưng ngôi sao 35 tuổi vẫn muốn nghe trực tiếp lời đề nghị từ người đứng đầu Barca.

Laporta thời còn thân thiết với Messi, trước khi siêu sao Argentina ra đi trong hè 2021. Ảnh: EFE

Nhật báo Tây Ban Nha cho biết mối quan hệ giữa Messi và Laporta thời gian qua rất "lạnh nhạt". Khi ra tranh cử Chủ tịch Barca hồi đầu năm 2021, Laporta từng xem giữ chân Messi là ưu tiên số một. Nhưng sau khi đắc cử, chính ông tuyên bố không thể gia hạn hợp đồng với siêu sao Argentina hè 2021, dẫn đến việc anh này phải gạt nước mắt sang PSG theo diện tự do. Hai người ít liên lạc trực tiếp từ đó. Messi thậm chí từng yêu cầu Laporta ngừng nhắc tên trong các buổi phỏng vấn, và họ cũng không trò chuyện khi gặp nhau tại gala trao giải FIFA The Best hồi tháng Hai

Nhưng Laporta cho biết hai người đã "trao đổi ánh mắt" và ca ngợi Messi là di sản của Barca. Ông nói: "Messi biết cậu ấy luôn ở trong tim chúng tôi. Tôi phải tìm cách cải thiện mối quan hệ hiện tại của Messi với Barca. Messi cũng biết rằng cánh cửa trở lại Barca luôn rộng mở".

Dù vậy, rào cản lớn nhất của thương vụ là tình hình tài chính của Barca. Theo Diario Sport, Barca đang làm việc với các nhà tài trợ quan trọng để ký hợp đồng với Messi mà không vi phạm Luật Công bằng Tài chính (FFP).

Ngoài ra, CLB xứ Catalonia muốn các cầu thủ giảm 15% thu nhập từ mùa tới - động thái sẽ giúp họ tiết kiệm khoảng 75 triệu USD, theo Relevo. Cuối năm 2022, Giám đốc Thể thao Mateu Alemany tiết lộ Barca tiết kiệm khoảng 100 triệu USD tiền lương khi chia tay Antoine Griezmann và Gerard Pique.

Hồi đầu tháng 3, Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho biết Barca sẽ bị cấm tham gia thị trường chuyển nhượng hè 2023 do không đạt yêu cầu về tài chính, và phải huy động hơn 200 triệu USD để tuân thủ các quy tắc của giải. Vì lý do tương tự, La Liga không chấp nhận hợp đồng mới của Gavi với Barca, và cầu thủ Tây Ban Nha phải trở lại biên chế đội trẻ của CLB.

Bên cạnh PSG và Barca, Messi còn một lựa chọn sang Trung Đông chơi bóng, theo lời đề nghị tiền lương 440 triệu USD mỗi năm từ CLB Al Hilal ở Arab Saudi. Nếu nhận lời, Messi sẽ thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, gấp đôi cam kết Ronaldo nhận được từ Al Nassr hiện tại. Tuy nhiên, theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, ngôi sao Argentina muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Hồng Duy