Lewandowski giúp Barca áp sát Real

Tây Ban NhaTiền đạo Robert Lewandowski lập hat-trick giúp Barca thắng chủ nhà Celta Vigo 4-2 ở vòng 12 La Liga, qua đó rút ngắn cách biệt với Real Madrid xuống ba điểm.

Hàng thủ dâng cao của Barca vẫn lộ nhiều khoảng trống để Celta Vigo khai thác và ghi hai bàn do công Sergio Carreira, Borja Iglesias ngay hiệp một. Barca thủng lưới cả 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường với 18 bàn thua - chuỗi không giữ sạch lưới tệ nhất của họ kể từ tháng 3/2013 với 21 bàn thua qua 13 trận.

Nhưng màn tỏa sáng của bộ ba trên hàng công vẫn giúp đội khách ra về với ba điểm.

Lewandowski mừng bàn mở tỷ số trong trận Barca thắng Celta Vigo 4-2 ở vòng 12 La Liga trên sân Balaídos, Vigo, Tây Ban Nha ngày 9/11/2025. Ảnh: AFP

Phút 9, Fermin Lopez sút xa chạm tay Marcos Alonso trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lewandowski sút chìm sang góc phải mở tỷ số cho Barca.

Phút 37, Marcus Rashford tạt từ cánh trái để Lewandowski băng cắt dứt điểm một chạm, hoàn tất cú đúp. Đây cũng là công thức dẫn đến bàn thứ ba của Barca. Rashford đưa bóng vào từ cánh trái để Lamine Yamal ập vào dứt điểm chân phải uy lực, khiến thủ môn Andrei Radu chạm bóng cũng không thể cản phá.

Lamine Yamal mừng bàn thắng cùng các đồng đội. Ảnh: FC Barcelona

Cầu thủ Celta Vigo chạm bóng đổi hướng trước khi Yamal dứt điểm, nên Rashford không được tính kiến tạo. Nhưng tiền đạo người Anh vẫn góp công lớn giúp Yamal ghi bàn trận thứ ba liên tiếp, sau một bàn ở trận hòa Club Brugge 3-3 tại Champions League và một bàn ở trận thắng Elche 3-1 tại La Liga.

Sang hiệp hai, Rashford tiếp tục tỏa sáng với pha đá phạt góc để Lewandowski tiếp ứng bằng cú đánh đầu chéo góc, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 4-2. Đây là pha kiến tạo thứ bảy của Rashford tại La Liga mùa này - thông số tốt nhất giải.

Marcus Rashford vươn lên dẫn đầu danh sách Vua kiến tạo La Liga mùa này. Ảnh: FC Barcelona

Lewandowski thì nâng thành tích lên 76 bàn tại La Liga. Từ khi tiền đạo người Ba Lan gia nhập Barca mùa 2022-2023, chỉ một cầu thủ ghi nhiều bàn hơn ở giải quốc nội cùng kỳ là Erling Haaland với 99 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Với 37 tuổi 80 ngày, Lewandowski cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ ba lập hat-trick tại La Liga trong thế kỷ 21, sau Joaquin Sanchez (38 tuổi 140 ngày) trong trận gặp Bilbao năm 2019 và Jorge Molina (39 tuổi 241 ngày) trong trận gặp Mallorca năm 2021.

Chiến thắng 4-2 giúp Barca trở lại nhì bảng La Liga với 28 điểm, chỉ kém ba điểm so với Real - đội bị Rayo Vallecano cầm hòa 0-0 trước đó vài giờ.

Hồng Duy