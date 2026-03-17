Leverkusen ra sức châm chọc Arsenal

Trước trận lượt đi lẫn lượt về vòng 1/8 Champions League, trang mạng xã hội chính thức của Bayer Leverkusen liên tục đăng tải các bài viết mang tính hài hước, trêu đùa đối thủ Arsenal.

Cầm hòa đội đầu bảng Ngoại hạng Anh 1-1 ở lượt đi trên sân nhà Bay Arena với bàn mở tỷ số từ một tình huống dàn xếp phạt góc dựa trên bài vở tương tự thầy trò Mikel Arteta, Leverkusen còn để lại ấn tượng bên lề sân cỏ.

Trước cuộc tiếp đón ấy, đội ngũ phụ trách truyền thông của Leverkusen cho thấy người Đức không hề khô khan như quan niệm. Thay vào đó, họ có màn tương tác đầy hóm hỉnh trên mạng xã hội khi "cà khịa" và cũng là cách dành sự tôn trọng cho những điểm mạnh của Arsenal. Cụ thể, đội bóng Bundesliga đã đăng tải một bức ảnh trên trang X, trong đó có biển báo ghi "cấm phạt góc", kèm dòng chú thích: "Cũng đáng để thử đấy chứ".

Hình ảnh được đăng tải trên trang mạng xã hội của Leverkusen trước lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 12/3. Ảnh: X

Chưa dừng lại ở đó, Leverkusen còn đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại công tác chuẩn bị "không giống ai" của họ cho trận đấu. Bối cảnh video diễn ra ở phòng thay đồ dành cho Arsenal tại sân Bay Arena, và một nhân viên của CLB nước Đức đang xem lại trích đoạn nổi tiếng về cách khích lệ tinh thần học trò của Arteta trong phim tài liệu All or Nothing: Arsenal trên Amazon Prime.

Đó là cảnh HLV người Tây Ban Nha nói chuyện cùng toàn đội trước trận gặp Brighton ở cuối mùa Ngoại hạng Anh 2021-2022. Arteta trên tay cầm một chiếc bóng đèn tròn đã cắm điện và diễn giải thông điệp về tinh thần gắn kết: "Tôi muốn nhìn thấy một tập thể gắn kết, vì chiếc bóng đèn tự thân nó không thể phát sáng. Tôi muốn nhìn thấy các cậu từng người một kết nối với nhau và từ đó tỏa sáng. Tôi muốn các bạn truyền dẫn ánh sáng, năng lượng và niềm đam mê, cũng như cách các bạn hy sinh cho nhau. Từng người trong chúng ta phải chơi thứ bóng đá của sự kết nối, hợp cùng 60.000 CĐV trên khán đài, tạo ra thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Đó chính là dòng điện chạy xuyên qua, thắp nên ánh sáng và sự sống".

Lập tức, nhân viên Leverkusen lấy băng dính dán hết tất cả các ổ cắm điện trong phòng thay đồ, giấu cả một ổ cắm di động vào trong áo, tất hết đèn. Một động thái ngụ ý không cho thầy trò Arteta bất kỳ cơ hội nào để thực thi phương pháp động viên tinh thần cho trận đấu.

Bài đăng video này thu hút 4,6 triệu lượt xem, với hơn 5 nghìn lượt bình luận, 18 nghìn lượt chia sẻ và 97 nghìn lượt yêu thích.

Leverkusen ra sức châm chọc Arsenal

Từ thành công về mặt truyền thông ấy, Leverkusen tiếp tục những bài đăng trêu Arsenal trước thềm trận lượt về tại London, Anh. Hôm 16/3, đội bóng áo đỏ đen đăng một bức ảnh trên trang X, chụp góc cột cờ ở sân Emirates. Góc vuông phạt góc được chỉnh sửa lại thành góc bo tròn, kèm thùng sơn trắng bên cạnh. Dòng chú thích viết: "Như thế này trông đẹp hơn". Thông điệp ở đây một lần nữa là Leverkusen tìm cách ngăn không cho Arsenal triển khai các tình huống phạt góc sở trường ngay tại sân nhà của họ.

Thông điệp của Leverkusen, với hàm ý không muốn Arsenal đá phạt góc.

Cùng ngày, Leverkusen còn đăng tải thêm một bức ảnh khác, là bảng liệt kê những nhiệm vụ phải hoàn thành cho cặp đấu. Bốn mục tiêu được nêu ra gồm: mang băng dính dán sạch các ổ cắm điện, vẽ bo tròn góc cột cờ trên sân, ngăn không cho Arsenal được hưởng phạt đền (nhiệm vụ quan trọng), và chặn đứng nghệ thuật hắc ám (dark arts).

Hai mục tiêu đầu tiên đều được đánh dấu hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba sẽ phụ thuộc vào diễn biến bóng lăn tại Emirates, và được đề cập vì Arsenal từng ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận lượt về trên chấm penalty với pha lập công của Kai Havertz.

Trong khi đó, nhiệm vụ thứ ba – "ngăn chặn nghệ thuật hắc ám", lại đi kèm ba dấu chấm hỏi, là sự liên hệ đầy dụng ý của Leverkusen. Cuối năm 2025, truyền thông Anh rộ lên thông tin về việc Arteta muốn các buổi tập của Arsenal diễn ra hoàn toàn trong bóng tối, với kỳ vọng các học trò có thể phát triển kỹ năng tranh cướp bóng như "một kẻ đi săn".

Bảng liệt kê hài hước những nhiệm vụ mà Leverkusen phải hoàn thành cho cặp đấu với Arsenal.

Dù thông tin này không được kiểm chứng, nhưng Leverkusen không ngại trích dẫn vào bài đăng, tạo nên không khí tươi vui trước thềm trận lượt về.

