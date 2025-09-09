Leverkusen công bố HLV thay Ten Hag

ĐứcBayer Leverkusen chính thức bổ nhiệm Kasper Hjulmand làm HLV trưởng chỉ ít ngày sau khi sa thải Erik Ten Hag - người rời ghế sau hai vòng đầu Bundesliga.

Hjulmand ký hợp đồng tới năm 2027 và sẽ ra mắt trong trận gặp Eintracht Frankfurt ở vòng ba Bundesliga trên sân BayArena ngày 12/9.

Bayer Leverkusen thông báo bổ nhiệm Kasper Hjulmand làm HLV trưởng CLB ngày 8/9. Ảnh: Leverkusen

Trước khi đến Leverkusen, Hjulmand tạo dấu ấn đậm nét cùng tuyển Đan Mạch, đưa đội vào bán kết Euro 2020, vòng 1/8 Euro 2024 và dự World Cup 2022.

Ở cấp CLB, ông từng dẫn Mainz 05 mùa 2014-2015, kế nhiệm Thomas Tuchel. Sau khi rời tuyển Đan Mạch hè vừa qua, Hjulmand vẫn giữ vai trò cố vấn cho liên đoàn trước khi chấm dứt hợp đồng để trở lại băng ghế huấn luyện.

Việc bổ nhiệm Hjulmand gây bất ngờ bởi những ngày qua truyền thông Đức nhắc nhiều đến các ứng viên như cựu tiền đạo của Real Madrid Raul, cựu HLV của Barca Xavi, hay Ange Postecoglou - người cùng Tottenham vô địch Europa League mùa trước.

Tuy nhiên, lãnh đạo Leverkusen tin Hjulmand là người phù hợp để tái thiết đội bóng. "Ngoài năng lực chuyên môn, phong cách lãnh đạo tập thể của Hjulmand cũng gây ấn tượng mạnh", CEO Fernando Carro cho biết. "Một đội bóng vừa được xây dựng lại như chúng tôi cần những nguyên tắc rõ ràng, và sẽ hưởng lợi từ cách tiếp cận minh bạch, giàu tính giao tiếp và thấu hiểu của ông ấy".

HLV Kasper Hjulmand tri ân người hâm mộ sau trận Đan Mạch gặp Australia ở bảng D World Cup 2022 trên sân Al Janoub, Al Wakrah, Qatar ngày 30/11/2022. Ảnh: Reuters

Giám đốc thể thao Simon Rolfes nói thêm rằng việc lựa chọn Hjulmand không phải là ngẫu nhiên. Trợ lý Ismael Camenforte của HLV người Đan Mạch từng có nhiều năm làm việc tại Leverkusen và chính Hjulmand là người giới thiệu ông cho CLB. Nhờ vậy, ban lãnh đạo đã sớm nắm rõ triết lý và phương pháp huấn luyện của nhà cầm quân 53 tuổi.

Rolfes nhấn mạnh Hjulmand cũng hiểu rõ môi trường tại BayArena trong những năm gần đây và được kỳ vọng sẽ giúp đội tái lập lối chơi chủ động, rõ ràng, hướng tới mục tiêu trở thành tập thể đủ sức cạnh tranh ở cả Bundesliga lẫn đấu trường châu Âu.

Hjulmand bày tỏ niềm vinh dự và tự hào trong ngày ra mắt CLB mới. "Leverkusen luôn là CLB được tổ chức tốt, có tham vọng lớn và điều đó càng được khẳng định trong những ngày qua", ông nói. "Sau những thành công trong quá khứ, tôi càng có thêm động lực để cùng các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt mới mẻ viết tiếp tương lai của Leverkusen".

Người tiền nhiệm của Hjulmand, Erik ten Hag được Leverkusen bổ nhiệm ngày 26/5 theo hợp đồng đến năm 2027. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan chỉ dẫn đội ba trận chính thức, trong đó có hai trận Bundesliga, thành tích thắng một, hòa một, thua một và bị sa thải sau 60 ngày.

Hồng Duy tổng hợp