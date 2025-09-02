Ten Hag nhận 7 triệu USD cho 60 ngày công

Erik ten Hag chỉ gắn bó hai tháng với Leverkusen, nhưng bỏ túi khoảng 7 triệu USD, trung bình 117.000 USD mỗi ngày làm việc.

Theo báo Đức Bild, Ten Hag ra đi với khoản đền bù hậu hĩnh, gồm 5,8 triệu USD tiền đền bù hợp đồng, thêm 1,2 triệu USD tiền lương cho hai tháng tại vị. Tổng cộng, HLV người Hà Lan được trả khoảng 7 triệu USD cho 60 ngày làm việc, trung bình mỗi tuần hơn 817.000 USD, cao hơn nhiều so với những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Erik ten Hag trong một trận đấu của Leverkusen tại Đức, mùa giải 2025-2026. Ảnh: Shutterstock

Leverkusen bổ nhiệm Ten Hag hôm 26/5, hợp đồng có hiệu lực từ 1/7 và kéo dài tới năm 2027. Tuy nhiên, hành trình của HLV 55 tuổi ở Đức chỉ tồn tại đúng 60 ngày, trước khi bị sa thải hôm 1/9. Ông chỉ dẫn đội ba trận chính thức, trong đó có hai trận Bundesliga, thành tích thắng một, hòa một và thua một.

Nguyên nhân chính đến từ việc Ten Hag sớm đánh mất niềm tin của ban lãnh đạo cũng như phòng thay đồ. Trong giai đoạn cuối kỳ chuyển nhượng hè, CLB tự ý chiêu mộ Lucas Vazquez từ Real Madrid, không hề thông qua HLV 55 tuổi. Đây là dấu hiệu cho thấy ông không còn tiếng nói trong việc xây dựng đội hình.

Leverkusen khởi đầu Bundesliga 2025-2026 thất vọng, khi thua Hoffenheim 1-2 rồi hòa Bremen 3-3. Đội bóng thiếu gắn kết, rời rạc và mất tính tổ chức. Chỉ sau hai trận, ban lãnh đạo Leverkusen đã quyết định chấm dứt hợp tác, thậm chí thông cáo còn không có một lời cảm ơn Ten Hag.

Leverkusen thừa nhận bổ nhiệm Ten Hag sai lầm đắt giá. CLB tiêu tốn hàng triệu USD, chỉ đổi lại một điểm sau hai vòng Bundesliga. Ten Hag cũng là vụ sa thải nhanh nhất lịch sử giải đấu, lãng phí bậc nhất của bóng đá Đức.

Ten Hag khẳng định ông bất ngờ trước quyết định của Leverkusen. "Chưa từng có tiền lệ một đội chia tay HLV chỉ sau hai trận tại giải VĐQG", ông nói trong thông cáo. "Để xây dựng một tập thể mới, cần thời gian và sự tin tưởng. Nhưng ban lãnh đạo không dành cho tôi cơ hội đó".

Sau khi rời Leverkusen, tương lai của Ten Hag vẫn là dấu hỏi. Trong sự nghiệp, ông từng giúp Ajax đoạt ba chức vô địch Hà Lan và vào bán kết Champions League 2019. Sau đó, ông đem về cho Man Utd Cup FA và Cup Liên đoàn. Tuy nhiên, khả năng phát hiện tài năng của Ten Hag không được đánh giá cao.

Ten Hag bị sa thải ở Man Utd ngày 28/10/2024, nhận 14 triệu USD đền bù. Tính cả khoản đền bù từ Leverkusen, ông đã lĩnh 20 triệu USD riêng từ việc bồi thường hợp đồng.

Hoàng An (theo Bild)