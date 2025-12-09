Leonardo DiCaprio: Tốt nhất là sống ẩn để sự nghiệp bền lâu

Tài tử Leonardo DiCaprio cho rằng sống kín tiếng là cách kéo dài sự nghiệp hiệu quả, giúp khán giả không cảm thấy chán anh.

Ngày 8/12, tạp chí TIME vinh danh Leonardo DiCaprio là Nghệ sĩ giải trí của năm nhờ màn tái xuất ấn tượng trong phim điện ảnh One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson. Trong buổi phỏng vấn nhận giải, tài tử bàn về sự nghiệp hơn 30 năm với những triết lý trong nghề, bao gồm việc làm thế nào để duy trì sức hút.

Tài tử trên trang bìa ấn phẩm "Nghệ sĩ giải trí của năm". Ảnh: TIME

Leonardo DiCaprio gia nhập làng giải trí từ nhỏ, có vai diễn đầu tiên năm 12 tuổi. Năm 1997, anh gây tiếng vang với vai nam chính Jack trong bom tấn Titanic (1997), nhận tượng vàng Oscar đầu tiên cho vai chính trong phim The Revenant năm 2016.

Ở tuổi 51, DiCaprio vẫn thu hút nhiều chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, trên báo hay đời thường. Dù nổi tiếng đã lâu, anh thừa nhận chưa biết cách cân bằng giữa việc giữ gìn đời sống riêng tư với làm người của công chúng. Trò chuyện với TIME, tài tử nói đó là vấn đề mà anh dành cả tuổi trưởng thành để xoay xở, nhưng chưa thể thành chuyên gia.

Leonardi DiCaprio trong buổi quảng bá phim "One Battle After Another" ở London tháng 9. Ảnh: WireImage

"Tôi nghĩ tôi sống theo triết lý đơn giản là chỉ xuất hiện khi có điều muốn nói hoặc thể hiện với mọi người. Còn không, cứ biến mất càng lâu càng tốt", Leonardi DiCaprio nói thêm.

Ngoài ra, diễn viên tiết lộ thành công của Titanic cho anh cuộc sống tự do nhưng đi kèm quá nhiều sự chú ý. Thời điểm đó, DiCaprio tin rằng công chúng sẽ sớm chán anh nên tìm cách giữ vững tên tuổi. Anh nói: "Bởi vì tôi yêu những gì tôi đang làm, và tôi cảm thấy cách tốt nhất để kéo dài sự nghiệp là tránh gặp mặt mọi người".

Trích đoạn 'I'm Flying' trong Titanic (1997) Một trong những trích đoạn kinh điển của "Titanic" (1997). Video: 20th Century Studios

Theo một số trang tin, những năm gần đây tài tử ít khi công khai lộ diện trước ống kính, hạn chế nói về đời tư. Lần gần nhất anh xuất hiện là tại trận đấu bóng bầu dục của Travis Kelce - chồng sắp cưới của Taylor Swift - tại thành phố Kansas (Mỹ) hôm 7/12.

Vài ngày trước đó, anh dự tiệc riêng tư thuộc khuôn khổ hội chợ nghệ thuật đương đại Art Basel ở Miami. Trong hai sự kiện, tài tử đều mặc trang phục tối màu, đội mũ lưỡi trai - phụ kiện quen thuộc của anh mỗi khi ra ngoài.

Leonardo DiCaprio tại Miami hồi cuối tuần trước. Ảnh: Backgrid

Về đời tư, anh hiện hẹn hò siêu mẫu Vittoria Ceretti, 27 tuổi, thường xuyên đi du lịch với cô. Cặp sao yêu nhau từ năm 2023 nhưng đến nay tài tử chưa từng cùng bạn gái đi thảm đỏ hay nói về cô với truyền thông.

Theo People, Vittoria Ceretti cũng là người kín đáo. Lần đầu cô kể chuyện tình với DiCaprio là trong cuộc phỏng vấn với Vogue Pháp tháng 3, nhưng không nhắc tên anh. Tạp chí cũng không để tên Leonardo DiCarpio trong bài, chỉ gọi anh là "một diễn viên rất, rất nổi tiếng".

Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, DiCaprio nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood. Phim của anh kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Ngoài diễn xuất, DiCaprio tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu nhiều năm qua.

Phương Thảo (theo Times, People)