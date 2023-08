Leonardo DiCaprio tắm vitamin C làm đẹp da

Tài tử Leonardo DiCaprio ngăn ngừa lão hóa, làm sáng da bằng cách tắm vitamin C, dưỡng da mặt.

Hôm 23/8, Leonardo DiCaprio (Leo) gây chú ý khi đi chơi cùng người mẫu Italy -Vittoria Ceretti - ở Santa Barbara, Mỹ. Tài tử để lộ chân và cánh tay rám nắng, mặc trang phục thoải mái dạo phố, tận hưởng những ngày nghỉ cuối hè.

Theo tạp chí Men's Fashion, để duy trì vẻ ngoài phong độ, Leonardo chăm sóc da thường xuyên bằng nhiều hình thức. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, ngôi sao Titanic cho biết anh thường xuyên tắm cùng vitamin C để ngăn ngừa lão hóa, làm trắng da, dưỡng ẩm cho da.

Theo Grazia, Leonardo DiCaprio có làn da khá mịn màng ở tuổi 48. Ảnh: AFP

Tài tử đầu tư một hệ thống phòng tắm với vòi hoa sen trong căn hộ ở New York. Các thiết bị được thiết kế đơn giản, trang bị một lõi lọc chứa vitamin C dưới dạng bột nén, có thể hoạt động tốt trong cả nước nóng lẫn nước lạnh. Lượng vitamin C có trong đó tương đương với 500 trái cam, giúp loại bỏ 99,9 % Clo trong nước.

Theo Men's Fashion, khi được truyền vitamin C trong lúc tắm, da sẽ mềm mại và được trẻ hóa tích cực. Ngoài ra, các ion âm trong nguồn nước có tác dụng làm dịu và thư giãn cơ thể.