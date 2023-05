Leonardo DiCaprio gây sốt khi lên thảm đỏ Cannes

Leonardo DiCaprio được fan chào đón khi tới Cannes 2023 (video: France3, Christpix)



Reuters mô tả sự xuất hiện của Leonardo đã gây ra một cảnh tượng náo nhiệt nhất ở Cannes từ ngày khai mạc tới nay. Người hâm mộ đến từ sớm để giành chỗ đứng đẹp nhất khi biết tài tử sẽ lên thảm đỏ quảng bá bộ phim mới nhất do anh đóng chính - Killers of the Flower Moon, hôm 20/5. Một nhóm đứng bên ngoài cổng, nhóm khác đứng dọc con đường dẫn vào thảm đỏ, liên tục gọi "Leo, Leo" và hét lên khi thấy tài tử xuất hiện. Ngôi sao ký tặng và chụp hình cùng fan. Video: France3, Christpix