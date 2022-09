Leonardo DiCaprio - tài tử đào hoa

Tài tử Leonardo DiCaprio trải qua hơn 20 cuộc tình công khai, trong đó có nhiều mỹ nhân đình đám như Naomi Campbell, Gisele Bundchen.

Ngày 30/8, Los Angeles Times xác nhận Leonardo chia tay bạn gái - người mẫu kiêm diễn viên Camila Morrone - sau bốn năm yêu. Câu chuyện trở thành tin tức nóng trên mạng xã hội Twitter, Reddit. Một số người thậm chí làm biểu đồ so sánh tuổi các bạn gái của diễn viên ở thời điểm chia tay.

Khi Morrone đón sinh nhật lần thứ 25 hồi tháng 6, nhiều fan dự đoán không biết chuyện tình của họ kéo dài đến khi nào, bởi từ khi nổi danh với phim Titanic, tài tử chưa từng hẹn hò ai trên 25 tuổi. Theo trang Daily Mail, gần đây tài tử đi chơi cùng Maria Beregova, người mẫu Ukraine 22 tuổi, dấy lên tin đồn cô có thể gia nhập "câu lạc bộ người tình dưới 25" của Leo.

Leonardo DiCaprio cùng Camila xuống phố khi còn yêu nhau. Ảnh: Mega

Tờ Elle tổng kết Leonardo DiCaprio từng yêu 15 người mẫu, 5 diễn viên và một ngôi sao nhạc pop. Năm 1994, Leonardo DiCaprio hẹn hò siêu mẫu Bridget Hall - được xem là mối tình đầu của tài tử. Sau Hall, anh từng yêu một siêu mẫu khác là Naomi Campbell.

Năm 1997, Leo và "thiên thần" Victoria's Secret - Helena Christensen - nhiều lần công khai đi dự tiệc cùng nhau nhưng cũng nhanh chóng chia tay. Một năm sau, tài tử sinh năm 1974 có hai tháng mặn nồng với người đẹp Cộng hòa Czech - Eva Herzigova. Cả hai gặp nhau trong buổi công chiếu bộ phim The Man In The Iron Mask.

Gisele Bundchen là một trong những mối tình lâu dài nhất của Leonardo DiCaprio, từ năm 2000 đến 2005. Họ cùng nhau đến nhiều sự kiện công khai. Sau khi chia tay Gisele, tài tử Titanic ở bên loạt người đẹp Bar Refaeli, Anne Vyalitsyna, Blake Lively, Erin Heatherton, Kat Torres, Toni Garrn, Kelly Rohrbach.

Rihanna vướng tin đồn hẹn hò diễn viên nổi tiếng năm 2016 sau khi cả hai nhiều lần cùng đi chơi, tiệc tùng thâu đêm. Họ còn bị bắt gặp âu yếm nhau tại hộp đêm L'Arc ở Paris, Pháp. Sau khi chia tay Rihanna, anh yêu người mẫu nội y Nina Agdal một năm, trước khi đến với Camila Morrone.

Gisele Bundchen và Leonardo DiCaprio tại một sự kiện năm 2005. Ảnh: Film Magic

Câu chuyện yêu người trẻ của Leonardo nhiều lần trở thành trò đùa tại các sự kiện của Hollywood. Tại lễ trao giải Oscar hồi đầu năm, khi nhắc đến Don’t Look Up, nghệ sĩ Amy Schumer nói: "Leonardo DiCaprio đang tích cực đấu tranh cho biến đổi khí hậu đấy. Anh ấy sẽ để lại một thế giới tốt đẹp, xanh, sạch hơn cho các bạn gái của mình. Bởi vì các cô ấy còn trẻ, còn anh ấy thì, bạn biết mà, lớn tuổi hơn nhiều".

Tại lễ trao giải BAFTAs hồi tháng 3, Rebel Wilson đùa rằng cô sẽ trao thêm giải "Cô gái được Leonardo DiCaprio chú ý nhất", sau đó giới thiệu nữ diễn viên 20 tuổi Emilia Jones với ngụ ý người dưới 25 - độ tuổi các bạn gái tài tử từng hẹn hò.

Trailer "Don't Look Up". Trailer phim "Don't Look Up" có Leonardo DiCaprio đóng chính. Video:Netflix

Năm 2020 tại Quả Cầu Vàng, host Ricky Gervais đùa phim Once Upon a Time in Hollywood quá dài và nói: "Leonardo DiCaprio dự buổi chiếu phim và lúc tác phẩm hết cũng là lúc người yêu của anh già rồi". Khi đó, Leonardo cũng có mặt, cười ngượng.

Sở hữu khối tài sản 262 triệu USD, Leonardo DiCaprio sống xa hoa, ngập trong các bữa tiệc với nhiều bóng hồng, giống nhân vật Gatsby mà anh từng thể hiện trong The Great Gatsby. Trong cuốn tiểu sử The Leonardo DiCaprio Album ra mắt năm 1997, Leonardo viết: "Nam giới ở độ tuổi tôi lúc nào cũng thừa hormone. Trong đầu tôi chẳng có gì ngoài sex".

Tài tử từng là trưởng nhóm ăn chơi gồm Tobey Maguire, Lukas Haas, nhà sản xuất Harmony Korine. Họ cùng nhau tiệc tùng từ Los Angeles đến Las Vegas. Mỗi khi nổi hứng, cả nhóm thuê máy bay đi châu Âu.

Diễn viên thường xuyên thuê du thuyền hạng sang, tổ chức tiệc trên biển. Năm 2013, bạn thân của anh, diễn viên Jonah Hill kể trên tờ ET rằng từng sốc khi lên thuyền của Leo và bắt gặp cảnh các cô gái để ngực trần phơi nắng. Năm 2014, anh thuê du thuyền Topaz của đại gia Sheikh Mansour với giá 3 triệu USD, mời bạn bè đến xem chung kết World Cup.

Theo tờ Insider, Leo ở tuổi 47 vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân trong mơ của anh, trong khi các cô gái đến tuổi 25 thường tìm kiếm mối quan hệ ổn định, người đáng tin cậy để lập gia đình. Đó là lý do các cuộc tình của anh cứ đến rồi đi.

