Bốn năm yêu của Leonardo DiCaprio và Camila Morrone

Tài tử Leonardo DiCaprio có hơn bốn năm hạnh phúc với người mẫu Camila Morrone trước khi cả hai chia tay.

Theo Los Angeles Times, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone chia tay ba tháng sau sinh nhật 25 tuổi của cô. Lần gần nhất cặp sao được nhìn thấy sánh đôi là ở tiệc mừng lễ Quốc Khánh Mỹ hôm 4/7 tại bãi biển Malibu, bang California. Đầu tháng 8, Morrone đăng trên trang cá nhân đang sống cùng mẹ tại St. Tropez, Pháp. Còn Leo ở lại Los Angeles.

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone đi du lịch ở Mexico hồi tháng 3. Ảnh: Splash News

Leonardo DiCaprio và Camila Morrone hiện không tiết lộ lý do chia tay. Nhiều khán giả cho rằng tài tử tự đặt quy định bản thân không hẹn hò phụ nữ quá 25 tuổi, do hầu hết bạn gái anh chia tay đều ở dưới độ tuổi này. Leo sinh năm 1974, từng đoạt giải Oscar và có nhiều bom tấn ăn khách. Anh cũng nổi tiếng là tài tử hào hoa bậc nhất Hollywood, từng hẹn hò nhiều mỹ nhân như Blake Lively, Bar Refaeli, Toni Garrn...

Theo Cosmopolitan, DiCaprio và Morrone bắt đầu tìm hiểu nhau từ liên hoan phim Cannes 2017, khi tài tử mới chia tay người mẫu nội y Nina Agdal. Cặp sao lộ tin hẹn hò sáu tháng sau đó. Một nguồn tin thân cận cho biết DiCaprio quen biết Morrone khi cô 12 tuổi. Nữ diễn viên có cha dượng là tài tử Al Pacino, một đồng nghiệp thân thiết của ngôi sao Titanic.

Cặp sao thuờng xuyên xuất hiện bên nhau trong các kỳ nghỉ dưỡng, du lịch nhưng không xác nhận tình cảm. Tháng 12/2017, Morrone đón giao thừa cùng DiCaprio trên du thuyền. Đi cùng họ là gia đình diễn viên Người Nhện Tobey Maguire - bạn thân của Leo. Hai người cũng dự tiệc sinh nhật 40 tuổi của MC Ellen DeGeneres. Họ không che giấu mối quan hệ, chụp ảnh cùng nhiều ngôi sao khác trong buổi tiệc. Tháng 4/2018, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone được phát hiện tay trong tay tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Giữa năm 2018, nguồn tin thân cận của cặp sao nói với People họ "rất nghiêm túc với mối quan hệ". Hai người thậm chí bàn bạc tới chuyện đính hôn và có con cùng nhau. Tại liên hoan phim Cannes 2019, Morrone dự buổi công chiếu Once Upon a Time in Hollywood để ủng hộ bạn trai và cha dượng Al Pacino. Tại liên hoan, Morrone cũng tham gia một phim độc lập Mickey and the Bear. Tuy nhiên, Leo không đến dự buổi công chiếu để tránh ồn ào, gây ảnh hưởng êkíp.

Camila Morrone trên thảm đỏ LHP Cannes 2019. Ảnh: AFP

Ngay sau liên hoan phim Cannes 2019, Camila Morrone vướng ồn ào khi đăng bức ảnh cặp tình nhân nổi tiếng Humphrey Bogart và Lauren Bacall cách nhau 25 tuổi. Nhiều người nói cô cố tình ám chỉ chuyện hẹn hò của mình và Leo. Một số chỉ trích nữ diễn viên hám danh, muốn lợi dụng tên tuổi bạn trai để thăng tiến.

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times cùng năm, Morrone lên tiếng về những áp lực khi có bạn trai nổi tiếng: "Dù ngày càng có nhiều người xem phim của mình, tôi nghĩ công chúng chỉ nghĩ về mình với tư cách bạn gái của người khác. Điều đó thật khó chịu".

Leo và Camila lần đầu công khai dự sự kiện tại lễ trao giải Oscar lần 92 hồi tháng 2/2020. Hai người ngồi cạnh nhau trong hội trường nhưng không dự thảm đỏ. Cuối năm 2020, họ quyết định chuyển tới sống và tránh dịch cùng nhau.

Leonardo DiCaprio ngồi cạnh Camila Morrone tại Oscar 2020 Leonardo DiCaprio ngồi cạnh Camila Morrone tại Oscar 2020. Video: ABC

Theo Daily Mail, tình cảm của Leo và Camila ngày càng bền chặt sau một năm sống chung. Họ kín tiếng về mối quan hệ nhưng thường xuyên đi du lịch hoặc vui chơi cùng bạn bè. Hồi tháng 3, hai người bị phát hiện hôn nhau tình tứ khi đi ăn tối tại một nhà ở hàng ở Los Angeles. Tháng 4, Leo còn đưa bạn gái đến Mexico nghỉ dưỡng.

Phương Mai