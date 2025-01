Leonardo DiCaprio quyên một triệu USD cho vùng cháy rừng

CaliforniaTài tử Leonardo DiCaprio hỗ trợ một triệu USD cho các đơn vị cứu trợ nạn nhân vụ cháy rừng.

Trên Instagram Story ngày 15/1, Leonardo DiCaprio cho biết hợp tác Chương trình Ứng phó nhanh (Rapid Response Program) của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Re:wild. Theo tài tử, chương trình này có "vị thế độc đáo để ứng phó các thảm họa môi trường và tình trạng khẩn cấp".

"Khoản viện trợ đầu tiên được chuyển cho các đơn vị gồm Los Angeles Fire Department Foundation, California Fire Foundation, World Central Kitchen, California Community Foundation, California Community Foundation, Pasadena Humane Society và SoCal Fire Fund. Đây là những tổ chức tuyến đầu cung cấp nguồn lực cần thiết cho lực lượng ứng phó đầu tiên, lính cứu hỏa cũng như người dân, động vật và những cộng đồng cần giúp đỡ nhất", trích bài đăng của diễn viên.

Leonardo DiCaprio tại buổi quảng bá "Before The Flood" - phim tài liệu về biến đổi khí hậu do anh đồng sản xuất - năm 2016. Ảnh: EPA

Leonardo Dicaprio, 51 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Los Angeles - thành phố đang bị tàn phá nặng nề sau vụ cháy rừng từ tuần trước. Ngoài diễn xuất, DiCaprio còn nổi tiếng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu nhiều năm qua.

Năm 2021, tài tử hợp tác nhóm nhà khoa học ngành bảo tồn thành lập Re:wild. Theo Hollywood Reporter, tổ chức này được xem như "lực lượng gia tăng sức mạnh" có khả năng kết nối cộng đồng người Mỹ bản địa, dân địa phương, những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ, chính quyền, doanh nghiệp và công chúng để "bảo vệ, phục hồi thế giới hoang dã".

Hiện tài tử Titanic là nghệ sĩ mới nhất góp mặt trong danh sách người nổi tiếng hỗ trợ vùng bị cháy rừng. Trước đó, truyền thông quốc tế ghi nhận một số cái tên như Angelina Jolie, Jamie Lee Curtis, Jennifer Garner, vợ chồng công tước xứ Sussex Harry - Meghan, gia đình Kim Kardashian, Halle Berry và Sharon Stone.

Theo People ngày 15/1, ca sĩ Jennifer Lopez quyên góp quần áo cho A List - công ty marketing điều hành chương trình cứu trợ hỏa hoạn ở Los Angeles. Hôm 14/1, diễn viên Jessica Alba và ca sĩ Demi Lovato có mặt tại cơ sở cứu trợ Baby2Baby, cùng mọi người đóng gói dụng cụ vệ sinh cho trẻ em. Trên Instagram, cô cho biết 750 bộ vật dụng sẽ được gửi đến các bé đang sơ tán hoặc mất nhà cửa trong vụ cháy ở khu vực Altadena vào ngày 17/1 (giờ địa phương).

Jessica Alba (thứ ba từ trái sang) và ca sĩ Demi Lovato (phải) chụp hình cùng các doanh nhân tại cơ sở Baby2Baby. Ảnh: Instagram Jessica Alba

Diễn viên Meghan Markle tiếp tục đến thăm các đơn vị sau chuyến đi cứu trợ vùng cháy rừng cùng chồng ở Pasadena. Ngày 13/1, Meghan gặp hội tình nguyện viên của Altadena Teen Girls Fire Recovery - tổ chức nhân đạo do Avery Colvert, 14 tuổi, sáng lập với mục tiêu thu thập mỹ phẩm, quần áo, đồ dùng cá nhân cho những bé gái tuổi teen. Meghan tặng quần áo mới, sản phẩm làm đẹp, bữa trưa cho mọi người. Cô còn gặp gia đình nạn nhân, giúp các em mua sắm, hỗ trợ những nhu cầu cần thiết nhân chuyến thăm.

Hôm 14/1, minh tinh Eva Longoria thông báo trích một triệu USD từ khoản thưởng Bezos Courage and Civility Award trị giá 50 triệu USD do tỷ phú Jeff Bezos trao cho cô hồi tháng 3/2024. Đây là giải thưởng vinh danh những đóng góp của diễn viên cho xã hội. Hai ngày trước đó, Longoria gửi 50.000 USD cho tổ chức This Is About Humanity để giúp các nhân viên tuyến đầu, nông dân, người lao động nhận lương theo ngày và các gia đình gặp khó khăn.

Ngôi sao truyền hình Paris Hilton khởi động quỹ khẩn cấp trị giá 100.000 USD thông qua tổ chức phi lợi nhuận 11:11 Media của cô, ngày 10/1. Sau đó, người đẹp tuyên bố góp thêm 100.000 USD. Cô cũng làm tình nguyện tại đơn vị Pasadena Humane Society (Hội Nhân đạo Pasadena), kêu gọi công chúng hỗ trợ công việc của họ. Trên trang cá nhân ngày 14/1, cô cho biết gây quỹ được 800.000 USD và sẽ gửi thêm 150.000 USD đến chương trình cứu trợ của GoFundMe. Dự án này trao 1.000 USD cho mỗi cá nhân bị mất nhà, người thân do cháy rừng.

Các đám cháy rừng bùng lên ở ba khu vực thuộc miền nam California gồm Pacific Palisades, Eaton và Hurst, hôm 7/1 (giờ địa phương). Vụ hỏa hoạn buộc hơn 100.000 người phải sơ tán, thiêu rụi hàng loạt biệt thự của dàn sao Hollywood, trong đó có những ngôi nhà gắn bó với họ hơn mấy chục năm. Loạt sự kiện điện ảnh cũng bị hoãn theo.

Truyền thông Mỹ nhận định đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất lịch sử Los Angeles. Tính đến ngày 15/1, có ít nhất 25 người tử vong, hơn 10.000 công trình bị phá hủy.

Phương Thảo (theo Hollywood Reporter, People)