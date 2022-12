Leonardo DiCaprio không hẹn hò Victoria Lamas

MỹNguồn tin thân cận của Leonardo DiCaprio phủ nhận việc tài tử hẹn hò nữ diễn viên kém 25 tuổi - Victoria Lamas.

Ngày 22/12, nguồn tin nói với trang E! News: "Tin đồn lần này không chính xác. Họ chỉ là hai người cùng dự buổi tiệc ăn tối trong một nhóm lớn. Ngoài Leo và Victoria, có nhiều người khác cũng ngồi trên ôtô".

Tài tử Leonardo DiCaprio (trái) và diễn viên Victoria Lamas. Ảnh: E! News

Ngôi sao The Wolf of Wall Street vướng tin đồn hẹn hò sau khi bị chụp ảnh cùng lên ôtô với nữ diễn viên 23 tuổi sau buổi ăn tối hôm 20/12 ở Hollywood. Lamas là con gái nam diễn viên Lorenzo Lamas - nổi tiếng với series truyền hình ăn khách Falcon Crest trong thập niên 1980. Cô nối nghiệp cha và đóng một số vai nhỏ trong các dự án như The Last Thing the Earth Said, Two Niner, A Virtuous Role...

DiCaprio - người nổi tiếng với thói quen hẹn hò các mỹ nhân dưới 25 tuổi - có thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi chấm dứt mối tình 5 năm với Camila Morrone. Anh bị đồn hẹn hò siêu mẫu Gigi Hadid hồi tháng 9 sau khi họ thường xuyên bị phát hiện đi chơi chung. Nguồn tin thân cận của siêu mẫu nói với People hai người rất vui vẻ bên nhau nhưng không nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc.

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, ít khi đề cập chuyện tình cảm cá nhân. Anh từng hẹn hò nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Tài tử có vai diễn đầu tiên khi 17 tuổi. Với vẻ điển trai, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Tính đến nay, Leo đóng khoảng 50 phim, nổi bật là Inception, The Great Gatsby...

Các phim của anh kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Tài tử cũng đoạt một giải Oscar nam chính nhờ phim The Revenant (2015).

Cảnh Jack chết trong Titanic Leonardo DiCaprio trong "Titanic". Video: IMDb

Phương Mai (theo E! News)