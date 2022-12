Leonardo DiCaprio vướng tin hẹn hò diễn viên 23 tuổi

MỹTài tử Leonardo DiCaprio vướng tin đồn hẹn hò diễn viên Victoria Lamas sau khi cùng đi ăn tối.

Theo Daily Mail, cặp sao bị phát hiện đi ăn tối tại Hollywood tối 20/12. Hai người lần lượt rời nhà hàng The Bird Streets Club và cùng lên một xe hơi. Thợ săn ảnh cho biết tài tử Titanic trông rất vui vẻ khi trên ôtô với Victoria Lamas.

Leonardo DiCaprio đi ăn tối cùng nữ diễn viên Victoria Lamas (phải). Ảnh: Backgrid

Lamas là con gái nam diễn viên Lorenzo Lamas - nổi tiếng với series truyền hình ăn khách Falcon Crest trong thập niên 1980. Cô nối nghiệp cha và đóng một số vai nhỏ trong các dự án như The Last Thing the Earth Said, Two Niner, A Virtuous Role...

DiCaprio - người nổi tiếng với thói quen hẹn hò các mỹ nhân dưới 25 tuổi - có thời gian tận hưởng cuộc sống độc thân sau khi chấm dứt mối tình 5 năm với Camila Morrone. Anh bị đồn hẹn hò siêu mẫu Gigi Hadid hồi tháng 9 sau khi họ thường xuyên bị phát hiện đi chơi chung. Nguồn tin thân cận của siêu mẫu nói với People hai người rất vui vẻ bên nhau nhưng chưa suy nghĩ đến mối quan hệ nghiêm túc.

Hadid hiện muốn tập trung nuôi dưỡng con gái Khai. Cô và ca sĩ Zayn Malik chào đón em bé hồi tháng 9/2020. Tuy nhiên, cặp sao chia tay một năm sau đó vì Malik xích mích với Yolanda - mẹ của Gigi.

Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid (phải) bị đồn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Ảnh: People

Leonardo DiCaprio, sinh năm 1974, ít khi đề cập chuyện tình cảm cá nhân. Anh từng hẹn hò nhiều người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Tài tử có vai diễn đầu tiên khi 17 tuổi. Với vẻ điển trai, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Tính đến nay, Leo đóng khoảng 50 phim, nổi bật là Inception, The Great Gatsby...

Các phim của anh kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Tài tử cũng đoạt một giải Oscar nam chính nhờ phim The Revenant (2015).

Trailer phim 'The Revenant' Trailer phim "The Revenant". Video: 20th Century Fox

