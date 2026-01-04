Leonardo DiCaprio kẹt ở Caribbean do Mỹ tập kích Venezuela

Leonardo DiCaprio không thể rời đảo St. Barts ở vùng Caribbe do hạn chế không phận sau khi Mỹ tập kích quốc gia Nam Mỹ.

Theo Variety, từ ngày 30/12/2024 đến nay, Leonardo DiCaprio nghỉ dưỡng tại đảo St. Barts (Saint-Barthélemy), lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở vùng Caribbe cùng bạn bè, trong đó có người yêu Vittoria Ceretti và vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos.

Trước đó, diễn viên dự kiến tham dự đêm gala Liên hoan phim Quốc tế Palm Springs tại California vào ngày 3/1 để nhận giải Desert Palm Achievement Award cho vai diễn trong One Battle After Another, tôn vinh những đóng góp nổi bật cho điện ảnh trong năm. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết diễn viên không thể tham dự do hạn chế không phận sau vụ tập kích.

Tài tử dự tiệc trên du thuyền trị giá 250 triệu USD cùng bạn gái Vittoria Ceretti và vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos, Lauren Sánchez hôm 30/1. Ảnh: Backgrid

Khoảng 2h ngày 3/1 (13h giờ Hà Nội), quân đội Mỹ đột kích vào trung tâm thủ đô Caracas, tấn công các căn cứ quân sự trọng yếu. Tổng thống Donald Trump cùng ngày thông báo Mỹ đã bắt Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores rồi đưa hai người khỏi Venezuela. Vợ chồng lãnh đạo Venezuela sau đó bị đưa đến New York và sẽ đối mặt các cáo buộc về vũ khí, ma túy tại tòa án liên bang Manhattan vào tuần tới.

Do các biện pháp kiểm soát không phận và điều phối bay liên quan đến tình hình an ninh khu vực, các chuyến bay rời đảo không thể thực hiện theo lịch trình. Sân bay Quốc tế Palm Springs và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) thông báo nhiều sân bay ở Nam California chịu ảnh hưởng do các lệnh tạm dừng cất cánh, chậm chuyến và điều hướng lại đường bay. Hiện chưa có thông tin về kế hoạch di chuyển của DiCaprio và bạn bè khi không phận được nới lỏng.

Trích đoạn của Leonardo DiCaprio trong 'One Battle After Another' Trích đoạn của Leonardo DiCaprio trong "One Battle After Another". Video: Warner Bros.

Dù tài tử không có mặt trực tiếp, ban tổ chức liên hoan phim sẽ cho phát bài phát biểu nhận giải đã được anh ghi âm trước. Theo The Hollywood Reporter, đoạn video được trình chiếu sau phần tri ân của các diễn viên trong phim, gồm Teyana Taylor và Chase Infiniti.

Giới chuyên môn nhận xét tài tử đang có một mùa giải thưởng ấn tượng. Với vai người cha đối mặt khủng hoảng khi con gái bị bắt cóc ở phim One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson, tài tử được đánh giá là ứng viên "nặng ký" cho Oscar Nam chính xuất sắc, nhận đề cử Critics Choice Awards. Hôm 3/1, tác phẩm giành bốn giải của Hiệp hội các nhà phê bình phim quốc gia Mỹ, trong đó có Phim hay nhất.

Leonardo DiCaprio là một trong những gương mặt nổi bật của mùa giải thưởng năm nay. Ảnh: Film Magic

Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là diễn viên Mỹ. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, Leo nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Về đời tư, anh hiện hẹn hò siêu mẫu Vittoria Ceretti, 27 tuổi, thường xuyên đi du lịch với cô. Cặp sao yêu nhau từ năm 2023 nhưng đến nay tài tử chưa từng cùng bạn gái đi thảm đỏ hay nói về cô với truyền thông.

Cát Tiên (theo Variety)