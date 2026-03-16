Leonardo DiCaprio đưa bạn gái đến Oscar

MỹLeonardo DiCaprio, 52 tuổi, đưa bạn gái 28 tuổi - người mẫu Vittoria Ceretti - đến dự lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Theo PageSix, dù không cùng tạo dáng trên thảm đỏ, cặp tình nhân ngồi cạnh nhau trong suốt buổi lễ diễn ra tối 15/3 (giờ địa phương). Máy quay lia đến tài tử khi người dẫn chương trình Conan O’Brien phát biểu mở màn và gọi DiCaprio là "ông vua của các meme".

Khi O’Brien yêu cầu anh làm một meme về "cảm giác khi bạn không đồng ý với điều này", DiCaprio tạo biểu cảm hài hước trong khi Ceretti cười bên cạnh anh. Tài tử còn bẽn lẽn khi diễn viên Rose Byrne trêu việc anh sóng đôi bạn gái đến dự lễ trao giải.

Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti tại Oscar 2026. Ảnh: ABC

Vittoria Ceretti và Leonardo DiCaprio lần đầu vướng tin hẹn hò năm 2023. Kể từ đó, cả hai chưa từng lên tiếng về mối quan hệ nhưng thường xuyên du lịch cùng nhau. Năm ngoái, trên Vogue Pháp, Vittoria Ceretti lần đầu lên tiếng về chuyện hẹn hò và quan điểm trong tình yêu. Cô không nhắc tên Leonardo DiCaprio, chỉ đồng ý cách tạp chí gọi anh là "một diễn viên rất nổi tiếng". Người đẹp kể họ gặp nhau lần đầu tại Milan (Italy) nhưng không tiết lộ chi tiết. Cô nói đã xem Titanic của DiCaprio, gọi đó là bộ phim mang tính biểu tượng.

Leonardo DiCaprio nổi tiếng với việc chỉ yêu các cô gái trẻ, nhiều lần chia tay bạn gái sau khi họ bước qua tuổi 26. Năm 1999, anh hẹn hò Gisele Bündchen - lúc cô 19 tuổi và đường ai nấy đi sáu năm sau đó. Nhiều người yêu cũ khác như người mẫu Bar Refaeli, siêu mẫu Kelly Rohrbach, Nina Agdal, diễn viên Camila Morrone cũng chấm dứt với DiCaprio ở tuổi 25. Vittoria Ceretti được cho là ngoại lệ của anh vì cô đã gần 30 tuổi.

Leonardo DiCaprio trên thảm đỏ Oscar. Ảnh: Reuters

Nhiều năm qua, tình trường của anh trở thành đề tài trêu đùa quen thuộc của Hollywood, nhất là tại các sự kiện lớn. Ở Oscar 2022, diễn viên Amy Schumer - người dẫn chương trình năm đó - trêu DiCaprio cố gắng bảo vệ khí hậu vì các cô bạn gái trẻ. Tại lễ trao giải BAFTA cùng năm, Rebel Wilson đùa rằng cô sẽ trao thêm giải Cô gái được Leonardo DiCaprio chú ý nhất, ngụ ý người dưới 25 tuổi. Sau đó, cô gọi tên nữ diễn viên Emilia Jones, khi ấy 20 tuổi.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là diễn viên hàng đầu Hollywood. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Năm nay, anh được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim One Battle After Another. Anh đóng vai ông bố đơn thân, sống buông thả trong rượu và thuốc lá. Cuộc sống tưởng chừng trôi đi vô nghĩa cho đến khi anh hay tin con gái bị bắt cóc. Trong chiếc áo choàng tắm và mũ len bạc màu, Bob bắt đầu hành trình giải cứu con.

Thanh Thanh (theo PageSix)