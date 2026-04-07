Lennart Karl - cậu bé nhặt bóng thành thần đồng Bayern

Một năm trước, không ai nghĩ Lennart Karl sẽ khoác áo đội tuyển Đức và trở thành niềm hy vọng của Bayern trước trận tứ kết Champions League với Real Madrid.

Ở một góc khán đài sân Allianz Arena cách đây 4 năm, cậu bé Lennart Karl từng làm nhiệm vụ nhặt bóng, lặng lẽ quan sát những ngôi sao của Bayern thi đấu. Vài năm sau, cũng tại nơi ấy, Karl bước ra sân với tư cách cầu thủ đội một, ghi bàn ở Champions League, rồi được gọi lên tuyển Đức. Tiền vệ 18 tuổi còn chuẩn bị được chơi bóng ở sân đấu mơ ước Santiago Bernabeu.

Karl sinh ngày 22/2/2008 tại thị trấn Gelnhausen, bang Hesse, Đức, khởi đầu ở những đội trẻ địa phương trước khi chuyển sang học viện của Eintracht Frankfurt. Năm 2022, anh gia nhập Bayern, quyết định được xem là bước ngoặt. Tại đây, Karl nhanh chóng gây chú ý nhờ khả năng ghi bàn và kiến tạo vượt trội. Mùa 2024-2025, anh ghi 17 bàn và kiến tạo 8 bàn khác chỉ sau 9 trận ở cấp độ U17.

Lennart Karl trong vai trò nhặt bóng, bắt tay HLV Julian Nagelsmann trong một trận đấu của Bayern Munich năm 2022. Ảnh: Eurofoot

Sự phát triển vượt bậc giúp Karl được đôn lên đội một Bayern khi mới 17 tuổi, dưới thời HLV Vincent Kompany. Anh ra mắt chuyên nghiệp tại Club World Cup, trước khi dần khẳng định vị trí ở mùa 2025-2026. Tính đến đầu tháng 4/2026, Karl đã chơi 24 trận Bundesliga, ghi 5 bàn. Ở Champions League, anh gây tiếng vang khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bayern ghi bàn, rồi tiếp tục lập kỷ lục ghi bàn trong ba trận liên tiếp, vượt qua cột mốc của Kylian Mbappe.

Không chỉ là những con số, Karl còn gây ấn tượng bởi phong cách chơi bóng. Thuận chân trái, thường đá tiền vệ công hoặc dạt phải, anh nổi bật với những pha đi bóng sát chân, đổi hướng nhanh và sút xa. Lối chơi này khiến anh được so sánh với nhiều danh thủ, từ Arjen Robben, Franck Ribery đến Lionel Messi. Dù vậy, Karl vẫn giữ sự đa năng khi có thể chơi như một "số 10" kiểu Thomas Muller hoặc điều phối bóng giống Mesut Özil.

Bên cạnh chuyên môn, Karl từng trải qua một sự cố tuổi trẻ. Trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ, anh thừa nhận mơ ước được chơi cho Real Madrid. Phát biểu nhanh chóng lan truyền, kèm theo bức ảnh thời nhỏ của anh tại sân Bernabeu. Dù vậy, Bayern không làm lớn chuyện. Giám đốc thể thao Max Eberl khẳng định vấn đề đã được giải quyết nội bộ, còn Karl cũng lập tức xin lỗi. Sau sự việc, anh tiếp tục tập trung vào thi đấu và giữ phong độ ổn định.

Tiền vệ Lennart Karl ghi bàn quyết định cho Bayern Munich trong trận thắng SC Freiburg 3-2 trên sân Europa-Park, Đức ngày 4/4/2026. Ảnh: Imago

Bước ngoặt tiếp theo đến từ đội tuyển quốc gia. Dù chưa từng vượt quá cấp U17 trước đó, Karl vẫn được HLV Julian Nagelsmann triệu tập lên tuyển Đức vào tháng 3/2026, chuẩn bị cho loạt trận giao hữu trước World Cup. Cách anh nhận tin cũng rất đặc biệt, đó là khi đang học toán. Vì thế Karl bỏ lỡ cuộc gọi của Nagelsmann, rồi gọi lại và vỡ òa khi biết bản thân được chọn.

Trong trận ra mắt gặp Thụy Sĩ, Karl chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn với ba đường chuyền tạo cơ hội và hai pha rê bóng thành công. Trận gặp Ghana sau đó, anh thi đấu và gây ấn tượng. Dù chưa ghi bàn cho tuyển quốc gia, Karl vẫn nhận được nhiều lời khen từ các đàn anh như Joshua Kimmich hay Florian Wirtz. Sự tự tin và năng lượng của tiền vệ 18 tuổi được các đồng đội ngợi khen.

Ở cấp CLB, Karl cũng chứng minh giá trị trong những thời khắc quan trọng. Hôm 4/4, anh ghi bàn quyết định ở phút 98 giúp Bayern ngược dòng thắng Freiburg, qua đó nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Bàn thắng đó đến chỉ ít ngày trước khi anh và đồng đội đặt chân tới Bernabeu.

Trước trận, Karl tự tin tuyên bố Bayern hiện có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Với nền tảng kỹ thuật, tư duy chơi bóng hiện đại và tốc độ phát triển nhanh, Karl đang đứng trước cơ hội góp mặt tại World Cup. Một năm trước, không ai trong gia đình anh nghĩ tới viễn cảnh đó.

Hoàng An (theo Marca)