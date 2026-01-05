Tài năng của Bayern gây sốc vì mơ ước sang Real

ĐứcLennart Karl, tiền vệ tấn công 17 tuổi, làm người hâm mộ Bayern Munich thất vọng khi thẳng thắn nói rằng Real Madrid là đội bóng trong mơ của anh.

Trong chuyến thăm một hội CĐV Bayern Munich tại Burgsinn, gần Frammersbach - quê nhà của Karl, anh nhận được câu hỏi liệu bản thân có mơ ước chơi cho một CLB nào khác ngoài Bayern hay không.

"Bayern rất lớn mạnh. Chơi bóng ở đây là một giấc mơ. Nhưng một ngày nào đó tôi chắc chắn muốn ký hợp đồng với Real Madrid. Đó là đội bóng mơ ước của tôi, nhưng hãy giữ bí mật điều này. Chỉ chúng ta biết thôi nhé", Karl nói và cười.

Lennart Karl mừng bàn thắng thứ ba của Bayern trong trận giao hữu với Tottenham trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức ngày 7/8/2025. Ảnh: Reuters

Sau đó, Karl cũng nhấn mạnh Bayern "rất đặc biệt", và anh đang tận hưởng nhiều niềm vui tại đội bóng đã giúp bản thân trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Những lời chia sẻ của Karl trong không khí thoải mái nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Đức và quốc tế. Tài năng 17 tuổi được xem là gương mặt trẻ nổi bật của Bayern mùa này, dưới thời HLV Vincent Kompany. Anh đã ghi sáu bàn trong 21 trận trên mọi đấu trường, trong đó có kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở ba trận Champions League liên tiếp.

Theo báo Tây Ban Nha Diario AS, Karl từng tham gia quá trình tuyển chọn trẻ của Real Madrid năm 2018, khi mới 10 tuổi. Anh vượt qua các trại huấn luyện khu vực tại Aschaffenburg, sau đó tiếp tục được mời tham dự vòng tiếp theo ở Memmingen và cuối cùng có cơ hội sang Madrid, thăm sân Bernabeu. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Karl và Real Madrid khi đó không được hoàn tất.

Karl gia nhập lò đào tạo Bayern ở tuổi 14, còn hợp đồng kéo dài đến năm 2028. Không có thông tin cho thấy Bayern sẵn sàng để anh ra đi, cũng như chưa xuất hiện bằng chứng nào về việc Real đang theo đuổi lúc này.

Dù vậy, lời nói của Karl vẫn gây chú ý trên mạng xã hội. Ở diễn đàn Reddit, nhiều CĐV Bayern tỏ ra thất vọng. "Tôi sẽ làm như không nghe thấy gì", tài khoản LordBendtner1988 viết.

@themantwelve thì nhận định Bayern sẽ phải gấp rút chấn chỉnh Karl để anh không phát biểu như vậy trong tương lai. "Cậu ấy sẽ phải tham gia khóa học truyền thông ngay lập tức", người này viết.

Còn @NairbZaid10 bình luận: "Em trai không thể nói vậy đâu, khi vừa mới bắt đầu sự nghiệp ở một đội bóng".

Nhiều người hâm mộ khác liên tưởng trường hợp của Karl với Kylian Mbappe. Thủ quân tuyển Pháp trưởng thành ở Monaco, sau đó khoác áo PSG nhưng không giấu mong muốn chơi cho Real. Đến hè 2024, ước mơ của Mbappe trở thành hiện thực, sau thời gian dài giằng co với PSG.

"Đây là PSG - Mbappe phiên bản 2.0", tài khoản @GamefiCrusher bình luận trên X. "Một khi cầu thủ công khai tuyên bố Real là giấc mơ, mọi cuộc đàm phán hợp đồng đều trở thành một cuộc chiến với con tin. Bayern không thể tin tưởng vào việc đầu tư phát triển cầu thủ khi anh ấy công khai muốn ra đi. Hãy bán với giá trên 80 triệu USD khi Karl còn có giá trị cao".

Hoàng An tổng hợp