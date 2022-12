Lên phương án nguồn cung khi Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng

Giữa năm sau, Lọc dầu Dung Quất dự kiến giảm 1-1,2 triệu m3 sản lượng nên Bộ trưởng Công Thương giao các doanh nghiệp lên kịch bản nhập hàng bù đắp.

Tại Hội nghị chuẩn bị Tết và bình ổn thị trường cuối năm 2022 sáng 8/12, ông Trịnh Quang Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) cho biết, nguồn sản xuất trong nước sau thời gian bị thiếu, hiện đã được đảm bảo, không còn tình trạng xếp hàng mua xăng dầu ở các cửa hàng bán lẻ.

Hai nhà máy lọc dầu trong nước (Nghi Sơn, Dung Quất) đều vận hành ổn định, Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất vận hành 112% công suất, cung ứng đủ hàng cho các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối. Cộng với nguồn nhập khẩu, theo ông Khanh, nguồn hàng xăng dầu đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp trước, trong và sau Tết.

Với mức công suất lên tới 112% hiện nay, ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nói, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể đảm bảo hàng cung ứng tới hết quý I/2023. Nhưng quý II năm sau nhà máy sẽ bảo dưỡng định kỳ, sản lượng dự kiến giảm 1-1,2 triệu m3, nên ông đề nghị, cơ quan quản lý cần có kịch bản sớm, bù đắp sản lượng thiếu hụt khi nhà máy lọc dầu trong nước bảo dưỡng định kỳ.

Trước những cảnh báo từ giới chuyên gia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối thực hiện nghiêm túc dự trữ, lưu thông, đảm bảo tổng nguồn xăng dầu tối thiểu. Ông giao các đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch nhập khẩu trước để bù sản lượng hàng thiếu hụt khi Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng vào tháng 5,6 năm sau.

"Bài học thiếu hụt cục bộ xăng dầu cảnh báo năng lượng nói chung. Các doanh nghiệp cần có phương án, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh", Bộ trưởng Diên nói.

Bộ trưởng Công Thương phát biểu tại hội nghị chuẩn bị Tết và bình ổn thị trường cuối năm 2022, ngày 8/12. Ảnh: MOIT

Ông Diên cho biết thêm, năm tới Bộ Công Thương sẽ áp dụng công nghệ quản lý, kết nối từ doanh nghiệp đầu mối đến phân phối, cửa hàng bán lẻ... để kiểm soát tình hình kinh doanh xăng dầu từ Bộ tới cơ sở bán lẻ.

Năm tới, Bộ Công Thương giao các doanh nghiệp đầu mối năm 2023 mua và nhập 25,9-26,7 triệu m3, tấn xăng dầu, tức tăng 10-15% so với năm 2022.

Nhận xét thị trường xăng dầu năm 2022 "rất dị biệt" khi giá thế giới lên xuống khó dự báo, Phó chủ tịch Vinpa Trịnh Quang Khanh cho hay, hiện các doanh nghiệp đầu mối "cứ nhập về là lỗ khi giá thế giới liên tục đi xuống".

Khó khăn nữa trong sản xuất xăng dầu được lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nêu là hiện nhập khẩu dầu thô để sản xuất trong nước gặp khó về giá và cạnh tranh với các nhà mua khác trên thị trường.

Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng nhìn nhận, vẫn còn những thách thức với thị trường xăng dầu. Theo ông, nhập khẩu dầu thô cho sản xuất xăng dầu trong nước có nhiều thách thức, khi Việt Nam chỉ nhập khoảng 20-25% nên không được các nước ưu tiên trong cung cấp nguồn hàng. Trong khi đó, việc các nước EU áp giá trần với giá xăng dầu của Nga, có thể dẫn tới giảm sản lượng, nguồn cung khó khăn hơn.

"Chúng ta bị phụ thuộc nguồn dầu thô nhập khẩu, nên nguồn cung xăng dầu thời gian tới cần lưu ý, có phương án chuẩn bị, đặc biệt khi các nhà máy xăng dầu bảo dưỡng theo định kỳ", ông Hải lưu ý.

Ông Trịnh Quang Khanh đề nghị liên Bộ Công Thương - Tài chính xem xét, điều chỉnh chi phí kinh doanh định mức cho doanh nghiệp; ngành ngân hàng nới room tín dụng, hỗ trợ các doanh nghiệp có nguồn vốn nhập khẩu.

Theo dự báo của Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ Công Thương), nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tăng 4-7% so với năm ngoái. Hiện, lượng hàng hoá dự trữ của các doanh nghiệp tăng 7-10% so với cùng kỳ, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm tươi sống, chế biến, dầu ăn... Nhưng giá năm nay tăng so với năm ngoái do giá nguyên liệu đầu vào đi lên.

"Trong mọi tình huống không được để thiếu hàng hoá", Bộ trưởng Công Thương yêu cầu, và đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng chủ động kế hoạch sản xuất, bảo đảm cân đối cung, cầu và ổn định giá cả.

Anh Minh