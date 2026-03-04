Lên phương án giảm tàu khách qua phố cà phê đường tàu

Bộ Xây dựng sẽ điều chỉnh phương án chạy tàu như dừng tàu hàng, giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch đoạn ga Hà Nội - Long Biên - ga Gia Lâm.

Ngày 2/3, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị phối hợp thực hiện phương án bàn giao đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm.

Để dừng chạy tàu hàng, giảm tần suất tàu khách, tàu du lịch trên đoạn đường này, Bộ đề nghị Hà Nội đầu tư xây dựng điểm trung chuyển hành khách tại ga Gia Lâm, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối tại ga Gia Lâm, ga Hà Đông để bảo đảm năng lực khi điều chỉnh phương án chạy tàu.

Hà Nội được đề nghị lên phương án tổ chức trung chuyển hành khách miễn phí giữa ga Hà Nội và ga Gia Lâm. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội triển khai đầu tư, xây dựng bãi hàng, đường vào bãi hàng tại ga Hà Đông, điểm trung chuyển hành khách tại khu vực ga Gia Lâm.

Về tiến độ thực hiện, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức triển khai, phấn đấu hoàn thành đồng bộ trước tháng 7/2026.

Khu vực phố cà phê đường tàu trên đoạn đường sắt ga Hà Nội - ga Gia Lâm. Đồ họa: Tâm Thảo

Bộ Xây dựng cũng sẽ tổ chức sửa chữa, cải tạo hạ tầng trên tuyến Bắc Hồng - Văn Điển (tuyến đường sắt vành đai phía tây) để tổ chức chạy tàu hàng thay thế cho đoạn ga Hà Nội - ga Gia Lâm, duy trì hệ thống vận tải đường sắt quốc gia được thông suốt, an toàn.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác liên ngành rà soát, nghiên cứu phương án tổng thể bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đoạn từ ga Hà Nội đến ga Gia Lâm về UBND TP Hà Nội quản lý.

Hồi tháng 1, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh tổ chức chạy tàu, trong đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Lý do là thành phố muốn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Như vậy, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua. Hiện mỗi ngày trên đoạn đường này có 4 đôi tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 2 đôi tàu tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai và nhiều đoàn tàu hàng.

Cà phê đường tàu luôn đông đúc du khách. Ảnh: Hoàng Giang

Từ năm 2018, các quán cà phê mọc ven đường tàu đi qua các phố Lê Duẩn, Khâm Thiên, Trần Phú, Phùng Hưng luôn thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước. Mặc dù có lệnh cấm và các rào chắn cố định tại đầu phố Trần Phú, mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt khách vào trong để tận mắt chứng kiến con tàu đi sát vách nhà. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã nhiều lần đề nghị UBND TP Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt tại đây.

Đoàn Loan