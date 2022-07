Lee Jung Jae, Kim Go Eun thắng giải truyền hình Rồng Xanh

Danh sách giải thưởng truyền hình Rồng Xanh

- Phim hay nhất: D.P.

- Nam chính xuất sắc: Lee Jung Jae (Squid Game)

- Nữ chính xuất sắc: Kim Go Eun (Yumi’s Cells)

- Nam phụ xuất sắc: Lee Hak Joo (Political Fever)

- Nữ phụ xuất sắc: Kim Shin Rok (Hellbound)

- Nam diễn viên mới xuất sắc: Koo Kyo Hwan (D.P.)

- Nữ diễn viên mới xuất sắc: Jung Ho Yeon (Squid Game)

- Show giải trí hay nhất: Transit love

- Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Kang Ho Dong (New Journey to the West Special Spring Camp)

- Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc: Celeb Five (Celeb Five: Behind the Curtain)

- Nam nghệ sĩ giải trí tân binh: Kai (New World)

- Nữ nghệ sĩ giải trí tân binh: Joo Hyun Young (SNL Korea)

- Nghệ sĩ đươc yêu thích: Jung Hae In, Han Hyo Joo, Park Seo Ham, Kang Daniel, Park Jae Chan