Lee Jung Jae diện lịch lãm tại Cannes

Trailer phim "Hunt". Video: Megabox Plus M

"Hunt" là tác phẩm đầu tay của Lee Jung Jae trong vai trò đạo diễn, biên kịch kiêm nhà sản xuất. Anh còn đóng một trong hai vai chính, bên cạnh bạn thân Jung Woo Sung. Nội dung xoay quanh hai đặc vụ của Cơ quan An ninh Quốc gia, nhận nhiệm vụ truy tìm gián điệp Bắc Hàn trà trộn trong tổ chức. Dù chung mục tiêu, họ không ưa nhau vì mối thù quá khứ. Tại Cannes, tác phẩm nằm trong hạng mục Out of Competition (chiếu nhưng không tranh giải).