Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hà NộiLê Trung Khoa, đang trốn truy nã, bị tuyên 17 năm tù do đăng tải lên mạng xã hội nhiều nội dung "bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền", nhằm mục đích chống Nhà nước.

Ngày 31/12, Lê Trung Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa, bị TAND xét xử vắng mặt và tuyên phạt mức án trên về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Đỗ Văn Ngà, 47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, bị phạt 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức, 41 tuổi, quê TP HCM 6 năm tù và Phạm Quang Thiện, 47 tuổi, trú Hà Nội, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 5 năm 6 tháng tù về cùng tội danh trên.

Ba người này đều đang bị tạm giam.

Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định truy nã ngày 5/12. TAND Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Song bị cáo không ra đầu thú, tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước.

Trong số các video clip, bài viết do Lê Trung Khoa đăng tải trên mạng xã hội, Cơ điều tra trưng cầu giám định nội dung của 34 video clip và 11 bài viết. Kết quả giám định: có 21 video clip và 10 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Với ba bị cáo Ngà, Thiện, Đức, VKS cáo buộc, mặc dù biết rõ các bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; ba bị cáo cũng nhận thức được hành vi của Lê Trung Khoa nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng họ vẫn viết bài, chỉnh sửa các video clip hoặc làm các công việc khác để giúp sức cho Lê Trung Khoa.

Trong 21 video clip và 10 bài viết nêu trên, Ngà viết 9 bài; Đức chỉnh sửa, chèn hình ảnh 4 video clip; Thiện viết 1 bài.

HĐXX nhận định, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên môi trường mạng.

Tòa sơ thẩm đánh giá, các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm.

Bị cáo Khoa, Ngà, Đức phạm tội nhiều lần nên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện tội phạm. Ngà, Đức là những đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Khoa.

