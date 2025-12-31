Lê Trung Khoa bị tuyên 17 năm tù

Hà NộiLê Trung Khoa bị tuyên 17 năm tù do đăng lên mạng xã hội nhiều nội dung "bịa đặt, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền", nhằm mục đích chống Nhà nước.

Theo TTXVN, ngày 31/12, bị cáo Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa, bị TAND xét xử vắng mặt và tuyên phạt mức án trên về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Đỗ Văn Ngà (47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) bị phạt 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, quê TP HCM) án 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) 5 năm 6 tháng tù về cùng tội danh. Ba người này đang bị tạm giam.

Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã ngày 5/12. TAND Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Song bị cáo không ra đầu thú, tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.

Để đảm bảo quyền được bào chữa theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo Khoa, Ngà và Đức. Tuy nhiên, tại phiên tòa, hai bị cáo Ngà và Đức xin tự bào chữa. Riêng bị cáo Thiện có luật sư bào chữa do gia đình và bị cáo mời.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống nhà nước.

Trong số các video clip, bài viết do bị cáo Khoa đăng tải trên mạng xã hội, Cơ điều tra trưng cầu giám định nội dung của 34 video clip và 11 bài viết. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM kết luận: 21 video clip và 10 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Cáo trạng nêu biết rõ các bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; nhận thức được hành vi của bị cáo Khoa nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng 3 bị cáo Ngà, Thiện, Đức vẫn viết bài, chỉnh sửa các video clip hoặc làm các công việc khác để giúp sức.

Trong 21 video clip và 10 bài viết nêu trên, bị cáo Ngà viết 9 bài; bị cáo Đức chỉnh sửa, chèn hình ảnh 4 video clip; bị cáo Thiện viết 1 bài.

HĐXX nhận định, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên môi trường mạng.

Tòa sơ thẩm đánh giá các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm.

Bị cáo Khoa, Ngà, Đức phạm tội nhiều lần nên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện tội phạm. Ngà, Đức là đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Khoa.

HĐXX kết luận hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việc xử lý các bị cáo để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục riêng với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

