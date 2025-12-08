Lê Trung Khoa bị truy tố

Lê Trung Khoa bị VKSND Tối cao truy tố sau tròn 1 tháng bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vì chống phá Nhà nước.

Ngày 8/12, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát ra thông tin cho hay, hôm nay VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ Điều 141, 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND Tối cao yêu cầu bị can Khoa, 54 tuổi, quê Thanh Hóa, đến trụ sở cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Bị can Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 8/11, Khoa và Đỗ Văn Ngà (47 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về cùng tội danh. Đến ngày 5/12, Khoa bị phát lệnh truy nã.

Mở rộng vụ án liên quan Lê Trung Khoa, ngày 4/12, Cơ quan An ninh khởi tố, bắt tạm giam Phạm Quang Thiện, 47 tuổi, trú Hà Nội, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, để điều tra về cùng tội danh theo điều 117.

Linh Đan