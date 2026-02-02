Bad Bunny làm nên lịch sử ở Grammy 2026

Debí Tirar Más Fotos (Tôi đáng lẽ nên chụp ảnh nhiều hơn) vượt qua các đối thủ nặng ký như Mayhem của Lady Gaga và GNX (Kendrick Lamar) để giành chiến thắng. Album gồm 17 ca khúc tri ân lịch sử Puerto Rico - quê hương của ca sĩ, ra mắt vào tháng 1/2025.
Khi được xướng tên, Bad Bunny, 32 tuổi, ôm mặt sau đó lau nước mắt và bước lên sân khấu. Anh ôm người trao giải - ca sĩ Harry Styles - trước khi lấy lại bình tĩnh.
Anh mở đầu bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, gửi lời nhắn tới quê hương Puerto Rico, nói nơi này lớn hơn nhiều so với con số "100 x 35" - cách nói tắt phổ biến ở Puerto Rico để chỉ kích thước vùng đảo khoảng 100 dặm dài (khoảng 160 km) và 35 dặm rộng (khoảng 56 km). Theo ca sĩ, việc xuất thân từ một hòn đảo nhỏ không đồng nghĩa với giới hạn, và những con người ở đây hoàn toàn có thể vươn tới những điều lớn lao.
Ca sĩ cảm ơn Chúa, Viện Hàn lâm, những người đã tin tưởng và đồng hành anh trong suốt sự nghiệp, đồng thời gửi lời tri ân mẹ vì đã sinh anh tại Puerto Rico. Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Te amo" (Con yêu mẹ). Chuyển sang tiếng Anh, Bad Bunny nói: "Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người đã phải rời bỏ quê hương, đất nước của mình để theo đuổi ước mơ". Năm nay, Bad Bunny thắng ba trong tổng số sáu đề cử, với hai giải còn lại là Album nhạc đô thị Latin xuất sắc và Màn trình diễn âm nhạc toàn cầu xuất sắc. Đến nay, anh có sáu kèn vàng và 16 đề cử.
Kendrick Lamar là nghệ sĩ thắng nhiều nhất với năm giải thưởng, trong đó có hạng mục Bản thu âm của năm cho luther. Hiện Lamar cũng là rapper có nhiều kèn vàng Grammy nhất, vượt qua kỷ lục của Jay-Z. Ở hạng mục Bài hát của năm, Wildflower của Billie Eilish được vinh danh. Kết quả này đồng nghĩa APT. của Rosé và Bruno Mars "trắng tay" tại mùa giải năm nay. Ca khúc xuất hiện trong danh sách đề cử hai giải trên, cũng như tranh giải Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhưng ban giám khảo chọn Defying Gravity (nhạc phim Wicked do Cynthia Erivo và Ariana Grande thể hiện).
Với Nghệ sĩ mới xuất sắc, giọng ca Anh Olivia Dean, 27 tuổi, chiến thắng vì có một năm tỏa sáng với album The Art of Loving. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên cô nhận được từ Viện hàn lâm. Theo USA Today, phong cách nhạc soul-pop của Dean là sự kết hợp giữa nét thanh lịch trong chất nhạc của Sade, khả năng sáng tác sắc sảo của Carole King và sự chân thật của Amy Winehouse - những giọng ca truyền cảm hứng cho Dean.
Lễ trao giải năm nay gây ấn tượng với những màn trình diễn từ loạt sao lớn như Lady Gaga, Justin Bieber, Bruno Mars và Tyler, the Creator. Hầu hết khách mời hòa vào bầu không khí, tận hưởng các tiết mục. MC Trevor Noah liên tục gây cười với những câu nói đùa về những vấn đề xã hội và chính trị. Đây là mùa thứ sáu liên tiếp anh dẫn dắt chương trình, cũng là lần cuối đảm đương vai trò này.
Bên cạnh các tiết mục hoành tráng, buổi lễ có giây phút lắng đọng với sân khấu tôn vinh những huyền thoại đã mất. Theo AP, màn trình diễn Killing Me Softly With His Song do Lauryn Hill và Wyclef Jean trong phần tưởng nhớ Roberta Flack là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn, khiến nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.
Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2024, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative Jazz hay nhất để tôn vinh sự đa dạng, sáng tạo của cộng đồng âm nhạc toàn cầu.
Một số giải thưởng ở Grammy 2026
Album của năm
Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Bài hát của năm
Billie Eilish - Wildflower
Bản thu âm của năm
Kendrick Lamar - luther
Nghệ sĩ mới của năm
Olivia Dean
Nhà sản xuất của năm
Cirkut
Nhà soạn lời của năm
Amy Allen
Album pop xuất sắc
Lady Gaga - Mayhem
Bản thu âm dance pop xuất sắc
Lady Gaga - Abracadabra
Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc
Cynthia Erivo và Ariana Grande - Defying Gravity
Trình diễn nhạc pop solo hay nhất
Lola Young - Messy
Album música urbana (nhạc đô thị Latin) hay nhất
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Album Latin Pop xuất sắc
Cancionera - Natalia Lafourcade
Album rap xuất sắc
Kendrick Lamar - GNX
Album Dance/Electronic xuất sắc
FKA twigs - Eusexua
Album rock xuất sắc
Turnstile - Never Enough
Album Alternative xuất sắc
The Cure - Songs of a Lost World
Album nhạc đồng quê truyền thống hay nhất
Zach Top - Ain't In It for My Health
Album nhạc đồng quê đương đại hay nhất
Jelly Roll - Beautifully Broken
Album folk hay nhất
I'm with Her - Wild and Clear and Blue
Album R&B xuất sắc
Leon Thomas - MUTT
MV xuất sắc
Doechii - Anxiety
