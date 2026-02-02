Bad Bunny làm nên lịch sử ở Grammy 2026

Mỹ"Debí Tirar Más Fotos" của Bad Bunny trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thắng danh hiệu quan trọng nhất ở Grammy, trong lễ trao giải tối 1/2 (giờ Los Angeles).

Debí Tirar Más Fotos (Tôi đáng lẽ nên chụp ảnh nhiều hơn) vượt qua các đối thủ nặng ký như Mayhem của Lady Gaga và GNX (Kendrick Lamar) để giành chiến thắng. Album gồm 17 ca khúc tri ân lịch sử Puerto Rico - quê hương của ca sĩ, ra mắt vào tháng 1/2025.

Khi được xướng tên, Bad Bunny, 32 tuổi, ôm mặt sau đó lau nước mắt và bước lên sân khấu. Anh ôm người trao giải - ca sĩ Harry Styles - trước khi lấy lại bình tĩnh.

Bad Bunny xúc động khi thắng Album của năm Bad Bunny xúc động khi thắng Album của năm ở Grammy 2026. Video: CBS

Anh mở đầu bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, gửi lời nhắn tới quê hương Puerto Rico, nói nơi này lớn hơn nhiều so với con số "100 x 35" - cách nói tắt phổ biến ở Puerto Rico để chỉ kích thước vùng đảo khoảng 100 dặm dài (khoảng 160 km) và 35 dặm rộng (khoảng 56 km). Theo ca sĩ, việc xuất thân từ một hòn đảo nhỏ không đồng nghĩa với giới hạn, và những con người ở đây hoàn toàn có thể vươn tới những điều lớn lao.

Ca sĩ cảm ơn Chúa, Viện Hàn lâm, những người đã tin tưởng và đồng hành anh trong suốt sự nghiệp, đồng thời gửi lời tri ân mẹ vì đã sinh anh tại Puerto Rico. Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Te amo" (Con yêu mẹ). Chuyển sang tiếng Anh, Bad Bunny nói: "Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những người đã phải rời bỏ quê hương, đất nước của mình để theo đuổi ước mơ". Năm nay, Bad Bunny thắng ba trong tổng số sáu đề cử, với hai giải còn lại là Album nhạc đô thị Latin xuất sắc và Màn trình diễn âm nhạc toàn cầu xuất sắc. Đến nay, anh có sáu kèn vàng và 16 đề cử.

Bad Bunny lập kỷ lục mới cho sự nghiệp khi thắng giải Album của năm tại Grammy lần thứ 68. Ảnh: AP

Kendrick Lamar là nghệ sĩ thắng nhiều nhất với năm giải thưởng, trong đó có hạng mục Bản thu âm của năm cho luther. Hiện Lamar cũng là rapper có nhiều kèn vàng Grammy nhất, vượt qua kỷ lục của Jay-Z. Ở hạng mục Bài hát của năm, Wildflower của Billie Eilish được vinh danh. Kết quả này đồng nghĩa APT. của Rosé và Bruno Mars "trắng tay" tại mùa giải năm nay. Ca khúc xuất hiện trong danh sách đề cử hai giải trên, cũng như tranh giải Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc nhưng ban giám khảo chọn Defying Gravity (nhạc phim Wicked do Cynthia Erivo và Ariana Grande thể hiện).

Với Nghệ sĩ mới xuất sắc, giọng ca Anh Olivia Dean, 27 tuổi, chiến thắng vì có một năm tỏa sáng với album The Art of Loving. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên cô nhận được từ Viện hàn lâm. Theo USA Today, phong cách nhạc soul-pop của Dean là sự kết hợp giữa nét thanh lịch trong chất nhạc của Sade, khả năng sáng tác sắc sảo của Carole King và sự chân thật của Amy Winehouse - những giọng ca truyền cảm hứng cho Dean.

Olivia Dean diễn ca khúc 'Man I Need' Olivia Dean biểu diễn "Man I Need" - một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của cô trong năm qua. Video: CBS

Lễ trao giải năm nay gây ấn tượng với những màn trình diễn từ loạt sao lớn như Lady Gaga, Justin Bieber, Bruno Mars và Tyler, the Creator. Hầu hết khách mời hòa vào bầu không khí, tận hưởng các tiết mục. MC Trevor Noah liên tục gây cười với những câu nói đùa về những vấn đề xã hội và chính trị. Đây là mùa thứ sáu liên tiếp anh dẫn dắt chương trình, cũng là lần cuối đảm đương vai trò này.

Bên cạnh các tiết mục hoành tráng, buổi lễ có giây phút lắng đọng với sân khấu tôn vinh những huyền thoại đã mất. Theo AP, màn trình diễn Killing Me Softly With His Song do Lauryn Hill và Wyclef Jean trong phần tưởng nhớ Roberta Flack là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn, khiến nhiều khán giả đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.

Lauryn Hill hát 'Killing Me Softly' ở Grammy 2026 Lauryn Hill hát "Killing Me Softly" ở Grammy 2026. Video: CBS

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Năm 2024, ba giải thưởng mới được bổ sung gồm Trình diễn pop dance xuất sắc, Trình diễn nhạc châu Phi xuất sắc và Album Alternative Jazz hay nhất để tôn vinh sự đa dạng, sáng tạo của cộng đồng âm nhạc toàn cầu.

Một số giải thưởng ở Grammy 2026 Album của năm

Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS Bài hát của năm

Billie Eilish - Wildflower Bản thu âm của năm

Kendrick Lamar - luther Nghệ sĩ mới của năm

Olivia Dean Nhà sản xuất của năm

Cirkut Nhà soạn lời của năm

Amy Allen Album pop xuất sắc

Lady Gaga - Mayhem Bản thu âm dance pop xuất sắc

Lady Gaga - Abracadabra Trình diễn song ca/nhóm nhạc pop xuất sắc

Cynthia Erivo và Ariana Grande - Defying Gravity Trình diễn nhạc pop solo hay nhất

Lola Young - Messy Album música urbana (nhạc đô thị Latin) hay nhất

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos Album Latin Pop xuất sắc

Cancionera - Natalia Lafourcade Album rap xuất sắc

Kendrick Lamar - GNX Album Dance/Electronic xuất sắc

FKA twigs - Eusexua Album rock xuất sắc

Turnstile - Never Enough Album Alternative xuất sắc

The Cure - Songs of a Lost World Album nhạc đồng quê truyền thống hay nhất

Zach Top - Ain't In It for My Health Album nhạc đồng quê đương đại hay nhất

Jelly Roll - Beautifully Broken Album folk hay nhất

I'm with Her - Wild and Clear and Blue Album R&B xuất sắc

Leon Thomas - MUTT MV xuất sắc

Doechii - Anxiety

