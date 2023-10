Lê Thu Trang chiến thắng The New Mentor

TP HCMNgười mẫu Lê Thu Trang, 26 tuổi, học trò huấn luyện viên Lan Khuê, trở thành quán quân The New Mentor mùa đầu tiên.

Cô vượt qua tám thí sinh tại vòng chung kết để giành ngôi quán quân chương trình, tối 15/10. Khoảnh khắc MC công bố kết quả, Lê Thu Trang bật khóc, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Người mẫu nhận phần thưởng gồm một tỷ đồng tiền mặt, tham dự một sự kiện quốc tế trị giá 500 triệu đồng, cùng nhiều phần quà, hợp đồng làm việc.

Người mẫu Lê Thu Trang trong ảnh chụp hồi giữa năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lê Thu Trang sinh năm 1997, cao 1,75 m, số đo 86-63-98 cm. Cô từng hai lần vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và 2019, có kinh nghiệm catwalk, tạo dáng trước ống kính. Người đẹp đang là giáo viên dạy catwalk, từng hướng dẫn nhiều hoa hậu, á hậu tại các cuộc thi sắc đẹp.

Trong chín tập của The New Mentor, Thu Trang cùng huấn luyện viên Lan Khuê không giành chiến thắng thử thách nào. Cô cũng là người mẫu duy nhất của đội vào chung kết, trong khi các đội còn lại có hai và ba thành viên. Tuy nhiên, xét về tổng thể, Thu Trang được các giám khảo đánh giá có nhiều tố chất để xứng đáng danh hiệu người mẫu toàn năng.

Tại vòng cuối, cô lần lượt trải qua hai thử thách gồm thuyết trình video đã chuẩn bị từ trước với nội dung quảng bá du lịch, ẩm thực Hà Nội - nơi cô sinh ra. Phần hai, Thu Trang tham gia thử thách tạo dáng chụp ảnh với bục gió thổi, trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Đỗ Long.

Top 5 trên sân khấu chung kết, từ trái qua gồm Thúy Quỳnh, Hương Giang, Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân. Ảnh: The New Mentor

Á quân 1 là Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà), Mai Ngô (đội Thanh Hằng). Á quân 2 gọi tên Hương Giang (đội Hương Giang). Danh hiệu á quân 3 thuộc về người mẫu Thúy Quỳnh (đội huấn luyện viên Hương Giang).

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ gồm: Catwalk đẹp nhất - người mẫu Kim Phương, Người mẫu chụp ảnh đẹp nhất - Ngọc Ánh, Người mẫu quay hình đẹp nhất - Trà My, Người mẫu có khả năng truyền đạt tốt nhất - Lâm Châu, Người mẫu thân thiện - Pông Chuẩn, mỗi giải 30 triệu đồng.

Chương trình do Vương Khang đạo diễn, MC Đức Bảo, Thanh Thanh Huyền dẫn dắt, diễn ra trong gần ba tiếng. Điểm nhấn là màn thí sinh kết hợp huấn luyện viên, cùng sự góp mặt của các khách mời như Vũ Thu Phương, Minh Tú, Kim Lý. Tuy nhiên, chương trình còn nhiều nội dung thừa như màn giao lưu thí sinh, ca sĩ, giám khảo, cảm ơn nhà tài trợ, ít thời lượng để thí sinh tranh tài, chứng tỏ năng lực.

The New Mentor thực hiện dưới hình thức truyền hình thực tế, tìm kiếm, đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo, phù hợp nhu cầu, xu hướng thị trường thời trang cao cấp. Chương trình lên sóng hồi tháng 8, quy tụ thí sinh gồm người mẫu, á hậu có tiếng trong làng mốt như Mai Ngô, Như Vân, Chúng Huyền Thanh, Cao Ngân, Trà My, Kim Phương...

Ban tổ chức còn mời nhiều giám khảo quốc tế như Nong Poy, Lukkade Metinee, Sonia Couling, Cris Horwang, đều đến từ Thái Lan, xuất hiện luân phiên trong từng tập.

Tân Cao