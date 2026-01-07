Lễ tang huyền thoại điện ảnh Brigitte Bardot

PhápĐại diện của minh tinh Brigitte Bardot cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, phản ánh đúng con người lúc sinh thời của bà.

Theo AP, gia đình Brigitte Bardot và quỹ bảo vệ động vật do bà sáng lập tổ chức tang lễ riêng tư vào lúc 11h ngày 7/1 (giờ địa phương). Sự kiện diễn ra tại nhà thờ Notre-Dame-de-l'Assomption ở thị trấn biển Saint-Tropez, với sự tham dự của một số khách mời trong giới nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội. Lãnh đạo phía cực hữu của Pháp - bà Marine Le Pen - cũng có mặt.

Người hâm mộ đặt ảnh, hoa tưởng nhớ huyền thoại Brigitte Bardot tại Saint-Tropez ngày 6/1. Ảnh: Reuters

Bà sẽ được chôn cất tại một nghĩa trang ven biển, nơi cha mẹ bà yên nghỉ. Bruno Jacquelin - người phát ngôn của quỹ Brigitte Bardot - cho biết đám tang không phô trương, phản ánh con người của diễn viên. Chính quyền địa phương phát sóng trực tiếp buổi lễ qua các màn hình lớn đặt tại cảng biển và hai quảng trường trong thị trấn.

Cùng ngày, người hâm mộ và dân địa phương làm lễ tưởng niệm Brigitte Bardot tại khu nghỉ dưỡng French Riviera - nơi bà sống hơn nửa thế kỷ kể từ lúc giải nghệ năm 1973. Minh tinh qua đời tại nhà riêng ở Saint-Tropez ngày 28/12, ở tuổi 91. Trong cuộc phỏng vấn với Paris Match ngày 6/1, chồng bà - Bernard d'Ormale - cho biết bà mất do ung thư, từng trải qua hai cuộc phẫu thuật.

Fan đứng bên ngoài khu vực tổ chức tang lễ. Ảnh: Reuters

Sự ra đi của Brigitte Bardot khiến người hâm mộ tiếc nuối bởi nghệ sĩ từ lâu được xem là biểu tượng của điện ảnh Pháp và thế giới. Đại diện chính quyền địa phương cho biết hình ảnh của nghệ sĩ gắn liền vùng đất này, tôn vinh bà là đại sứ lộng lẫy nhất của Saint-Tropez. "Bà để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của thị trấn bằng sự hiện diện, cá tính và hào quang của mình", người này nói thêm.

Brigitte Bardot sinh năm 1934 tại Paris, gia nhập làng giải trí từ thập niên 1950-1960 với các vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Bà được mệnh danh "biểu tượng gợi cảm" của điện ảnh Pháp mọi thời, khuynh đảo làng giải trí thế giới. Nghệ sĩ xuất hiện trong gần 50 bộ phim như The Lolita Syndrome, Le Mépris, Viva Maria!, Et Dieu... créa la femme (Và Chúa đã tạo ra đàn bà), thu âm hàng chục bài hát.

Vẻ đẹp thời trẻ của minh tinh Brigitte Bardot. Video: Pathé/YouTube Simply Happy

Dù tiếng tăm vang dội, Bardot quyết định giải nghệ, chọn cuộc sống bình lặng ở ngoại ô ở tuổi 40. Trong cuộc trò chuyện với Vanity Fair tại nhà riêng năm 2012, bà cho biết chán ngấy showbiz. "Thật may là tôi đã dừng lại. Marilyn Monroe hay Romy Schneider, phần lớn nữ diễn viên vĩ đại đều gặp phải kết cục bi thảm. Khi nói lời tạm biệt với công việc này, tôi đã cứu mạng mình", Bardot nói.

Từ khi từ giã nghiệp diễn, Bardot dành thời gian chăm sóc động vật, trở thành nhà hoạt động xã hội xông xáo. Năm 1968, bà lập quỹ mang tên mình với mục đích bảo vệ động vật. Trong hồi ký Tears of Battle: An Animal Rights Memoir xuất bản năm 2019, bà viết: "Con người đã làm tổn thương tôi sâu sắc. Chỉ với động vật, thiên nhiên, tôi mới tìm thấy sự bình yên".

Nghệ sĩ trải qua bốn cuộc hôn nhân, cuối đời bà sống bên người chồng thứ tư -Bernard d'Ormale - trong ngôi nhà có trang trại nuôi ngựa, lừa, bò và lợn.

