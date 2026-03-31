Lệ phí hàng không, hàng hải dự kiến được miễn đến cuối năm

Bộ Tài chính đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không và hàng hải từ ngày 1/4 đến cuối năm để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó biến động giá xăng dầu.

Theo dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, các khoản phí dự kiến được miễn trong lĩnh vực hàng không chủ yếu liên quan đến hoạt động của hãng bay và doanh nghiệp phụ trợ như cấp chứng nhận đăng ký tàu bay, thẩm định hồ sơ mua bán tàu bay, sát hạch thành viên tổ bay, tiếp viên, nhân viên mặt đất. Danh sách này không có các khoản giá dịch vụ cấu thành trực tiếp vào giá vé của hành khách như soi chiếu an ninh, làm thủ tục...

Đối với hàng hải, các khoản phí được miễn liên quan đến bảo đảm hàng hải, sử dụng vị trí neo đậu và ra vào cảng.

Nếu được thông qua, Thông tư có hiệu lực từ ngày mai (1/4) tới hết năm nay.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động phức tạp và duy trì ở mức cao, chi phí nhiên liệu "đã tạo áp lực cực lớn" lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp vận tải biển và hàng không. Do vậy, chính sách miễn lệ phí cần được triển khai gấp để giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành trực tiếp, từ đó chặn đà tăng giá cước vận tải và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước lẫn quốc tế.

Bộ Tài chính nhận định hàng không và hàng hải là hai mạch máu giao thương quốc tế quan trọng nhất. Bất kỳ đứt gãy hoặc tăng giá đột biến nào trong lĩnh vực này cũng dẫn đến hiệu ứng tăng giá hàng hóa nhập khẩu và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trong nước. Do đó, bên cạnh mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách miễn lệ phí sẽ góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả thị trường và bớt gánh nặng chi phí cho người dân.

Cơ quan này ước tính đề xuất miễn lệ phí có thể giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 3.553 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực hàng hải giảm 3.335 tỷ đồng, còn hàng không 218 tỷ đồng.

Cách đây vài ngày, Thủ tướng quyết định xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay được áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt 0% và không phải kê khai, tính VAT. Quyết định có hiệu lực đến hết 15/4.

Bộ Tài chính cũng đang đề xuất kéo dài thời gian áp dụng việc giảm các loại thuế trên với xăng dầu, từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6. Ngân sách nhà nước giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng mỗi tháng theo mức thuế mới. Đây được xem là khoản tiền hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp.

Phương Đông